Genk vraagt enorme som voor Tolu, Italianen schrikken toch wel wat

Atalanta Bergamo heeft zijn oog laten vallen op Tolu Arokodare, de imposante spits van Genk. Volgens Sky Sport staat de 197 cm lange Nigeriaan op de radar van sportief directeur D'Amico als mogelijke versterking voor de aanval.

Ook La Gazzetta dello Sport bevestigt dat Arokodare intern hoog aangeschreven staat bij de Italiaanse club. Zijn fysieke présence en profiel passen perfect in het systeem van coach Ivan Juric. Toch is er voorlopig nog geen officieel bod uitgebracht.

De 23-jarige spits, die in Genk geboren is, wordt momenteel geschat op zo'n 25 miljoen euro. Naast Atalanta zou ook AC Milan hem volgen, terwijl Burnley in Engeland eveneens interesse toont.

Bij Atalanta blijft het transferdossier in beweging. Naast Arokodare wordt ook Beto van Everton genoemd als mogelijke aanwinst. Voor hem zou een bedrag rond de 15 miljoen euro volstaan om hem terug naar de Serie A te halen.

Daarnaast onderzoekt de club nog of Bilal Touré, die terugkeert van een uitleenbeurt aan Stuttgart, in het nieuwe seizoen kan doorbreken. Als hij indruk maakt, kan hij de rol van back-up voor Gianluca Scamacca opnemen.

Voorlopig blijft het dus bij interesse in Arokodare. Genk heeft met Oh een nieuwe eerste spits omdat het verwacht dat tolu vertrekt, de kans bestaat dat een concreet bod uit Italië binnenkort volgt.