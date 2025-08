Belgisch talent krijgt nieuwe kans in Griekenland: ex-KVM en -Zulte Waregem-jeugdproduct moest weg in Frankrijk

Na amper één seizoen bij RC Lens staat Anass Zaroury alweer voor een vertrek. De 24-jarige Belgisch-Marokkaanse aanvaller, die in 2023 voor 5 miljoen euro werd overgenomen van Burnley, kon in Frankrijk nooit helemaal overtuigen.

Ondanks enkele flitsen – waaronder een knap doelpunt tegen Lyon – komt hij niet voor in de plannen van nieuwe coach Pierre Sage. Nochtans kreeg Zaroury vorig seizoen aardig wat speelminuten onder toenmalig coach Will Still. In 28 wedstrijden in de Ligue 1 was hij goed voor twee doelpunten en drie assists. Maar dat bleek onvoldoende om zijn plaats te verzekeren onder het nieuwe sportieve beleid bij Lens.

De club besliste daarom om hem deze zomer toch van de hand te doen. Volgens Franse bronnen is een akkoord bereikt met het Griekse Panathinaikos. Zaroury zal er op huurbasis spelen, met een verplichte aankoopoptie van drie miljoen euro als de club zich kwalificeert voor Europees voetbal.

Marokkaans international

Voor Zaroury is het alweer een nieuwe stap in een toch al opvallende carrière. De flankaanvaller genoot zijn jeugdopleiding bij onder meer Zulte Waregem en KV Mechelen en verhuisde nadien via Lommel en Charleroi naar het buitenland. Vooral bij Charleroi viel hij op met zijn dribbels en snelheid, wat hem een transfer naar Burnley opleverde.

Hoewel hij op jonge leeftijd nog jeugdinternational was voor België, koos Zaroury in 2022 definitief voor Marokko. Hij maakte zelfs deel uit van de WK-selectie in Qatar en kwam er tot een invalbeurt. Zijn keuze voor Marokko sloeg in als een verrassing, want de Belgische bond hoopte nog op zijn diensten.

In Griekenland krijgt Zaroury nu de kans om zijn carrière opnieuw op de rails te zetten. Panathinaikos is ambitieus en aast op een terugkeer naar de top, zowel nationaal als in Europa. Voor de aanvaller uit Mechelen is het een kans om zich opnieuw in de kijker te spelen, misschien zelfs met het oog op een definitieve doorbraak.