'Ex-doelman van Club Brugge op weg naar Jupiler Pro League?'

De Amerikaanse doelman Ethan Horvath staat op het punt Cardiff City te verlaten. Volgens SBI Soccer geniet hij belangstelling uit België, Engeland en Denemarken.

Horvath is in ons land bekend door zijn passage bij Club Brugge. Hij begon het vorige seizoen als eerste doelman bij Cardiff City, maar verloor zijn basisplaats in september.

Pas in februari keerde hij terug onder de lat na een blessure van concurrent Jak Alnwick. Hij sloot het seizoen af met vier clean sheets in twintig wedstrijden, maar kon degradatie naar League One niet voorkomen.

De 30-jarige keeper, die eerder uitkwam voor Nottingham Forest en Luton Town, wordt nu gelinkt aan clubs uit drie landen. Vooral Belgische ploegen zouden concrete interesse tonen, zo meldt SBI Soccer.

Horvath op weg naar Jupiler Pro League?

Om welke clubs het gaat is momenteel niet duidelijk. SBI Soccer noemt geen namen. Horvath heeft tien caps voor het Amerikaanse nationale team en beschikt over ruime ervaring op het Europese toneel.

Volgens bronnen dicht bij de speler maakt Horvath geen deel uit van de plannen van Cardiff City voor het nieuwe seizoen. De club opent binnenkort de competitie tegen Peterborough United, maar Horvath zal daar vermoedelijk niet meer bij zijn. Een vertrek lijkt onafwendbaar.