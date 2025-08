📷 'Schuld van Charles De Ketelaere: harde realiteit voor Ardon Jashari'

De droomtransfer van Ardon Jashari loopt een groot gevaar. Transferjournalist Sacha Tavolieri stelt dat de Zwitserse middenvelder zich in een heel ongelukkige positie bevindt.

Zijn droombestemming AC Milan blijkt net de ploeg te zijn die Club Brugge absoluut weigert te overwegen. Blauwzwart zou na de moeizame transfer van Charles De Ketelaere naar Milaan alle contacten met de Italiaanse topclub vermijden.

Tavolieri noemt het de ‘misfortune’ van Jashari: “Hij heeft net de ene club uitgekozen waaraan Brugge alles zal doen om niet te verkopen”, klinkt het op zijn sociale media.

De transfer van De Ketelaere liet diepe sporen na waardoor Brugge zijn verkoopbeleid aanzienlijk heeft aangescherpt. De situatie rondom Jashari illustreert hoe moeilijk de transfermarkt kan zijn, door voorafgaande deals.

De transfer van Charles De Ketelaere in 2022 werd geen succesverhaal in Milaan. En dat treft nu juist Jashari die eigenlijk nergens anders naartoe wil.

