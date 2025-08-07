Cercle is klaar voor de Brugse derby: "Aanpak van de coach zal renderen"

Cercle is klaar voor de Brugse derby: "Aanpak van de coach zal renderen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na een magere start, met een gelijkspel tegen Dender en een thuisnederlaag tegen Anderlecht, probeert Cercle Brugge komend weekend de eerste zege van het seizoen te halen tegen stadsgenoot Club.

Cercle Brugge is niet bepaald geweldig aan het seizoen begonnen. Na een doelpuntenloos gelijkspel op het veld van Dender, verloor de Vereniging afgelopen weekend met 0-2 van Anderlecht in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen.

Na twee wedstrijden is het, samen met La Louvière, één van twee ploegen die nog niet tot scoren wist te komen. En dat blijkt al langer een probleem, want de Bruggelingen konden in de voorbereiding ook maar drie keer scoren.

Toch blijven de spelers van Cercle vooralsnog strijdvaardig. "We beseffen dat we in een transitie zitten qua spelwijze waarbij het stilaan vlotter zal gaan", vertelt verdediger Christiaan Ravych bij Het Laatste Nieuws over de eerste weken onder nieuwe coach Onur Cinel.

"Van de wedstrijd van afgelopen weekend moeten we enkel het goede onthouden, en dan vooral van de tweede helft", gaat Ravych verder. In de tweede helft slaagde Cercle erin Anderlecht achteruit te drukken, zonder echt huizenhoge kansen te creëren.

Komende zaterdag neemt Cercle het op tegen stadsgenoot Club, in de hoop een eerste driepunter van het seizoen te realiseren. "We zijn ervan overtuigd dat de enthousiaste aanpak van onze coach zal renderen", sluit de Cercle-verdediger af.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Cercle Brugge
Christiaan Ravych

Meer nieuws

Belgische clubs straks zwaar in de problemen? Heel transferverdienmodel kan op de schop gaan

Belgische clubs straks zwaar in de problemen? Heel transferverdienmodel kan op de schop gaan

18:40
De pijnpunten van het huidige Club Brugge blootgelegd: ze moeten nog een topper halen Analyse

De pijnpunten van het huidige Club Brugge blootgelegd: ze moeten nog een topper halen

14:40
2
OFFICIEEL: KV Mechelen plukt opnieuw een verdediger weg bij Club Brugge

OFFICIEEL: KV Mechelen plukt opnieuw een verdediger weg bij Club Brugge

12:40
Yorbe Vertessen spreekt klare taal na nederlaag tegen Club Brugge

Yorbe Vertessen spreekt klare taal na nederlaag tegen Club Brugge

10:30
4
"Ze mogen zeggen wat ze willen": Vermant reageert op klacht van supporters

"Ze mogen zeggen wat ze willen": Vermant reageert op klacht van supporters

10:00
8
Totale ommekeer: RWDM-verdediger dan toch niet naar Rusland, maar naar Portugal!

Totale ommekeer: RWDM-verdediger dan toch niet naar Rusland, maar naar Portugal!

18:00
Pro League voert twee kalenderwijzigingen door in JPL door... vrouwenvoetbal

Pro League voert twee kalenderwijzigingen door in JPL door... vrouwenvoetbal

17:40
1
Dender-speler teleurgesteld in aanloop naar wedstrijd tegen STVV: "Had niet verwacht uit de ploeg te vallen"

Dender-speler teleurgesteld in aanloop naar wedstrijd tegen STVV: "Had niet verwacht uit de ploeg te vallen"

17:20
Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem"

Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem"

08:40
11
Dit zijn de bonussen die Club Brugge nog extra miljoenen kunnen opleveren in Jashari-deal

Dit zijn de bonussen die Club Brugge nog extra miljoenen kunnen opleveren in Jashari-deal

14:20
9
Zulte Waregem heeft beet: Nieuwe spits op weg naar promovendus

Zulte Waregem heeft beet: Nieuwe spits op weg naar promovendus

17:00
OFFICIEEL: Ex-flankaanvaller van Cercle Brugge gaat geluk beproeven in Turkije

OFFICIEEL: Ex-flankaanvaller van Cercle Brugge gaat geluk beproeven in Turkije

15:30
Afscheid komt steeds dichterbij: Anderlecht-middenvelder in Duitsland om transfer af te ronden

Afscheid komt steeds dichterbij: Anderlecht-middenvelder in Duitsland om transfer af te ronden

16:30
6
OFFICIEEL: STVV vindt vervanger voor Bertaccini bij Anderlecht

OFFICIEEL: STVV vindt vervanger voor Bertaccini bij Anderlecht

14:41
2
Tweedeklassers kiezen steeds meer voor jonge, Belgische coaches

Tweedeklassers kiezen steeds meer voor jonge, Belgische coaches

15:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/08: Gboua - Mendy

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/08: Gboua - Mendy

12:20
Jong Gent staat voor vuurdoop in Challenger Pro League: "Niet het gevoel dat we klaar zijn"

Jong Gent staat voor vuurdoop in Challenger Pro League: "Niet het gevoel dat we klaar zijn"

13:50
1
Anderlecht zal het zonder deze verdediger moeten doen tegen Sheriff Tiraspol

Anderlecht zal het zonder deze verdediger moeten doen tegen Sheriff Tiraspol

14:00
OFFICIEEL: Zinho Vanheusden heeft een nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Zinho Vanheusden heeft een nieuwe uitdaging beet

13:30
Club-coach Nicky Hayen toch kritisch na winst in Salzburg: "Niet helemaal tevreden" Reactie

Club-coach Nicky Hayen toch kritisch na winst in Salzburg: "Niet helemaal tevreden"

22:15
4
Nieuwe flankspeler spreekt voor het eerst: "Standard is de ideale springplak"

Nieuwe flankspeler spreekt voor het eerst: "Standard is de ideale springplak"

13:00
📷 'Geen transfer meer? Club Brugge legt onderhandelingen over Ordonez stil'

📷 'Geen transfer meer? Club Brugge legt onderhandelingen over Ordonez stil'

07:20
12
Aan de kant geschoven doelman van Zulte Waregem spreekt voor het eerst: "Allemaal onzin"

Aan de kant geschoven doelman van Zulte Waregem spreekt voor het eerst: "Allemaal onzin"

12:30
8
Mignolet redt Club, maar zit dit weekend weer op de bank: Vanaken laat zich uit over doelmannenkwestie Reactie

Mignolet redt Club, maar zit dit weekend weer op de bank: Vanaken laat zich uit over doelmannenkwestie

21:45
6
Geblokkeerd door de concurrentie: Standard stuurt jong talent naar de Challenger Pro League

Geblokkeerd door de concurrentie: Standard stuurt jong talent naar de Challenger Pro League

12:20
Vermant en Mignolet maken het verschil: Club Brugge doet goede zaak in Salzburg

Vermant en Mignolet maken het verschil: Club Brugge doet goede zaak in Salzburg

20:55
Vermant na zege op het veld van Salzburg: "Doelpunt zoals in de bekerfinale"

Vermant na zege op het veld van Salzburg: "Doelpunt zoals in de bekerfinale"

21:06
7
Frank Boeckx zegt welke wissel Nicky Hayen zeker moet doorvoeren bij Club Brugge

Frank Boeckx zegt welke wissel Nicky Hayen zeker moet doorvoeren bij Club Brugge

07:40
1
Romelu Lukaku haalt inspiratie bij... Gouden Bal

Romelu Lukaku haalt inspiratie bij... Gouden Bal

12:00
3
Besnik Hasi verwacht véél meer van winteraanwinst: hij had zich nu al duidelijker moeten manifesteren

Besnik Hasi verwacht véél meer van winteraanwinst: hij had zich nu al duidelijker moeten manifesteren

11:40
8
Racing Genk vindt akkoord met Ligue 2-club: Publiekslieveling staat voor terugkeer naar Limburg

Racing Genk vindt akkoord met Ligue 2-club: Publiekslieveling staat voor terugkeer naar Limburg

11:10
1
Sporting Hasselt vindt opvolger van Frédéric Frans bij reeksgenoot

Sporting Hasselt vindt opvolger van Frédéric Frans bij reeksgenoot

11:30
Ex-speler van Westerlo meteen van goudwaarde voor Feyenoord in Champions League-voorronde

Ex-speler van Westerlo meteen van goudwaarde voor Feyenoord in Champions League-voorronde

09:50
🎥 "Ze dachten dat het een vergissing was": Doku houdt er heel 'ouderwetse' relatie op na

🎥 "Ze dachten dat het een vergissing was": Doku houdt er heel 'ouderwetse' relatie op na

11:20
2
Jelle Coen (RSCA Futures) noemt zijn top vijf voor dit seizoen in de Challenger Pro League

Jelle Coen (RSCA Futures) noemt zijn top vijf voor dit seizoen in de Challenger Pro League

11:00
2
'Club Brugge mengt zich in strijd om verdediger die Anderlecht al op het oog had'

'Club Brugge mengt zich in strijd om verdediger die Anderlecht al op het oog had'

09:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 08/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 09/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 09/08 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over Afscheid is nu wel erg dichtbij: Anderlecht-middenvelder in Duitsland om transfer af te ronden See you Essevee See you Essevee over Aan de kant geschoven doelman van Zulte Waregem spreekt voor het eerst: "Allemaal onzin" FCB vo altijd FCB vo altijd over Red Bull Salzburg - Club Brugge: 0-1 snuffel snuffel over Pro League voert twee kalenderwijzigingen door in JPL door... vrouwenvoetbal Blackadder Blackadder over OFFICIEEL: STVV vindt vervanger voor Bertaccini bij Anderlecht We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Racing Genk vindt akkoord met Ligue 2-club: Publiekslieveling staat voor terugkeer naar Limburg Blackadder Blackadder over Dit zijn de bonussen die Club Brugge nog extra miljoenen kunnen opleveren in Jashari-deal Nelvafrel Nelvafrel over Jelle Coen (RSCA Futures) noemt zijn top vijf voor dit seizoen in de Challenger Pro League JaKu JaKu over De pijnpunten van het huidige Club Brugge blootgelegd: ze moeten nog een topper halen Swakken Swakken over Voormalig lid van de harde kern wordt hoofd veiligheid bij RWDM Brussels Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved