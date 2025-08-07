Cercle is klaar voor de Brugse derby: "Aanpak van de coach zal renderen"

Na een magere start, met een gelijkspel tegen Dender en een thuisnederlaag tegen Anderlecht, probeert Cercle Brugge komend weekend de eerste zege van het seizoen te halen tegen stadsgenoot Club.

Cercle Brugge is niet bepaald geweldig aan het seizoen begonnen. Na een doelpuntenloos gelijkspel op het veld van Dender, verloor de Vereniging afgelopen weekend met 0-2 van Anderlecht in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen.

Na twee wedstrijden is het, samen met La Louvière, één van twee ploegen die nog niet tot scoren wist te komen. En dat blijkt al langer een probleem, want de Bruggelingen konden in de voorbereiding ook maar drie keer scoren.

Toch blijven de spelers van Cercle vooralsnog strijdvaardig. "We beseffen dat we in een transitie zitten qua spelwijze waarbij het stilaan vlotter zal gaan", vertelt verdediger Christiaan Ravych bij Het Laatste Nieuws over de eerste weken onder nieuwe coach Onur Cinel.

"Van de wedstrijd van afgelopen weekend moeten we enkel het goede onthouden, en dan vooral van de tweede helft", gaat Ravych verder. In de tweede helft slaagde Cercle erin Anderlecht achteruit te drukken, zonder echt huizenhoge kansen te creëren.

Komende zaterdag neemt Cercle het op tegen stadsgenoot Club, in de hoop een eerste driepunter van het seizoen te realiseren. "We zijn ervan overtuigd dat de enthousiaste aanpak van onze coach zal renderen", sluit de Cercle-verdediger af.