OFFICIEEL: Ex-speler van Standard en Anderlecht gaat aan de slag bij La Louvière

RAAL heeft de komst van een nieuwe speler aangekondigd. Thierry Lutonda heeft een contract voor twee seizoenen getekend, met een optie voor nog twee extra jaren.

Om zijn verdediging te versterken, heeft RAAL Thierry Lutonda gerekruteerd, een ervaren linksback. Dit is een transfer die de ploeg uit La Louvière goed zou kunnen doen na een seizoensstart die werd gekenmerkt door twee nederlagen (Standard 0-2 en Gent 1-0).

De 24-jarige verdediger werd opgeleid bij RFC Luik en Standard, de twee grote clubs uit de Luikse regio waar hij vandaan komt. Daarna vervolgde hij zijn opleiding bij Anderlecht.

In Brussel kreeg hij de kans om met de U21 te spelen, maar ook om één enkele wedstrijd te spelen met het A-team van paarswit. Hij kwam 8 minuten in actie tijdens een nederlaag van Anderlecht tegen Oostende (1-2) op 28 juli 2019 in de openingswedstrijd van het seizoen.

La Louvière trekt Thierry Lutonda aan

Vanwege een blessure aan de enkel heeft hij daarna nooit meer zijn plek in de kern weten te heroveren. Vervolgens vertrok hij naar Nederland. Eerst bij RKC Waalwijk op huurbasis, voordat hij de club definitief in 2021 vervoegde.

Vorig seizoen tekende hij een contract bij PEC Zwolle, maar niet alles verliep zoals gepland. Hij speelde slechts 12 wedstrijden gedurende het hele seizoen. De Belgische speler heeft ook ervaring opgedaan met de jeugdteams van ons land. Hij heeft in totaal 26 keer het shirt van België gedragen in verschillende jeugdteams U16, U17, U18 en U19.