DAZN met de rug tegen de muur: nieuw voorstel ingediend bij telecomoperatoren

Er is nog steeds geen akkoord tussen DAZN en de telecomoperatoren over de uitzendrechten van Belgisch voetbal. DAZN betaalde minder voor 2025-2030, maar de prijs blijft te hoog voor de operators. Een nieuw, goedkoper voorstel ligt nu op tafel.

Er is nog steeds geen akkoord tussen DAZN en de telecomoperatoren. Het Belgisch voetbal is daardoor voorlopig enkel te zien in de app van DAZN.

Het bedrijf heeft de rechten van 2025 tot 2030. Daarvoor betaalde het 8% minder dan de vorige cyclus, schrijft Het Laatste Nieuws. De telecomoperatoren verwachtten daardoor ook een daling in de prijs.

Maar volgens hen was het allemaal nog te duur. HLN weet nu dat DAZN afgelopen week een nieuw voorstel heeft gedaan. Een aanbieding tegen een "gevoelig lagere prijs". 

De telecomoperatoren moeten nu nog kiezen wat ze doen met het voorstel, nadat er intern overleg werd gepleegd. Voorlopig willen ze ook nog niet reageren.

Omdat de telecomoperatoren op zich laten wachten, zou DAZN zich afvragen of ze nog wel tot een voorstel willen komen. Voor de telco's wordt een overeenkomst ook elke speeldag minder waard. Dat terwijl DAZN hun geld absoluut nodig heeft, om de investering in de rechten terug te verdienen.

