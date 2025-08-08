Steven Defour zegt wie kampioen wordt (en waarom dat zeker Anderlecht niet zal zijn)

De competitie is amper twee speeldagen ver. Toch is Steven Defour nu al overtuigd van wie de nieuwe landskampioen zal worden.

In zijn vooruitblik op dit seizoen was Steven Defour honderd procent zeker van zijn stuk en dat blijft hij ook na de twee eerste speeldagen: Club Brugge wordt dit seizoen kampioen.

“Ze zitten op een totaal ander niveau dan alle andere clubs in België”, vertelt Steven Defour aan Het Belang van Limburg. “Union en Genk hangen er een beetje tussen, maar alle andere clubs liggen mijlenver achter.”

De analist ziet dat Union SG het wel goed deed op de transfermarkt. Het zal voor hen beter en beter gaan lopen, waarbij Pocognoli zijn ploeg ook zal klaar krijgen voor de Champions League.

Club Brugge wordt kampioen volgens Steven Defour

Van Anderlecht verwacht Defour niet veel, ook dit seizoen weer. Hij vindt dat er eerst een deftige structuur op poten moet gezet worden vooraleer ze een rol van betekenis kunnen spelen.

“Het lijkt wel alsof er daar elke twee maanden een reorganisatie plaatsvindt waarbij er iemand aan de kant geschoven wordt. Sorry, maar dan ontbreekt het je als club aan visie op de lange termijn”, gaat Defour verder.

“En daar heb je nood aan om ergens naartoe te groeien en resultaten neer te zetten. Iets waar ze bij Genk bijvoorbeeld wel heel goed in slagen”, besluit hij.