Steven Defour zegt wie kampioen wordt (en waarom dat zeker Anderlecht niet zal zijn)
Foto: © photonews

De competitie is amper twee speeldagen ver. Toch is Steven Defour nu al overtuigd van wie de nieuwe landskampioen zal worden.

In zijn vooruitblik op dit seizoen was Steven Defour honderd procent zeker van zijn stuk en dat blijft hij ook na de twee eerste speeldagen: Club Brugge wordt dit seizoen kampioen.

“Ze zitten op een totaal ander niveau dan alle andere clubs in België”, vertelt Steven Defour aan Het Belang van Limburg. “Union en Genk hangen er een beetje tussen, maar alle andere clubs liggen mijlenver achter.”

De analist ziet dat Union SG het wel goed deed op de transfermarkt. Het zal voor hen beter en beter gaan lopen, waarbij Pocognoli zijn ploeg ook zal klaar krijgen voor de Champions League.

Club Brugge wordt kampioen volgens Steven Defour

Van Anderlecht verwacht Defour niet veel, ook dit seizoen weer. Hij vindt dat er eerst een deftige structuur op poten moet gezet worden vooraleer ze een rol van betekenis kunnen spelen.

“Het lijkt wel alsof er daar elke twee maanden een reorganisatie plaatsvindt waarbij er iemand aan de kant geschoven wordt. Sorry, maar dan ontbreekt het je als club aan visie op de lange termijn”, gaat Defour verder.

“En daar heb je nood aan om ergens naartoe te groeien en resultaten neer te zetten. Iets waar ze bij Genk bijvoorbeeld wel heel goed in slagen”, besluit hij.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Steven Defour

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 18:15 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 20:45 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Leuven OH Leuven

