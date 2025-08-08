Vertrek van Camara of Sadiki? Franky Van Der Elst: "Dat vind ik erger"

Vertrek van Camara of Sadiki? Franky Van Der Elst: "Dat vind ik erger"

De supporters van RSC Anderlecht begrijpen nog altijd niet dat Anderlecht Ilay Camara indertijd liet gaan. Maar voor Franky Van Der Elst zijn er parallellen met Noah Sadiki.

In 2023 liet Anderlecht Ilay Camara vertrekken. Bij RWDM en Standard toonde hij zijn waarde, om hem Anderlecht zijnde deze terug te halen, maar daar wel 4,5 miljoen euro voor te moeten betalen.

Franky Van Der Elst wil dat verhaal wel wat nuanceren. “Moet je het een club dan zó verwijten dat ze een talent lieten gaan?”, vraagt hij zich af bij Gazet van Antwerpen.

Paarswit had ook een flankverdediger in het buitenland kunnen halen en dan betaal je daar ook die prijs voor, terwijl je echt niet weet wat je in huis haalt.

Franky Van Der Elst ziet gelijkenissen tussen vertrek van Camara en Sadiki

“Nu haalt een speler die het huis kent, die zij kennen en zich goed ontwikkeld heeft. De kans op een mislukking is zo kleiner”, gaat de analist verder.

Uit diezelfde periode, met Fredberg en Riemer, dateert ook het vertrek van Noah Sadiki. Die werd door Union SG nu verkocht aan Sunderland voor maar liefst 17 miljoen euro.

“Dat vind ik erger. Ze hadden Sadiki naar de B-kern gestuurd terwijl hij bij Union de beste speler werd. Ze zagen niet dat hij op het middenveld beter rendeerde. Dat is wat anders dan een speler die nog een ontwikkeling moet doorlopen”, besluit Van Der Elst.

