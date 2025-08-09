OFFICIEEL Lierse haalt nieuwe aanvaller in de Jupiler Pro League

Lierse heeft er een aanvaller bij. De 17-jarige Yann Gboua komt over van Standard Luik , op uitleenbasis.

Lierse heeft vanavond een akkoord bereikt met Standard over een huurdeal over Yann Gboua. De 17-jarige spits komt over voor één seizoen, maar zonder aankoopoptie.

Vorig seizoen speelde Gboua voor de SL16 FC, de beloftenploeg van Standard. In 16 wedstrijden was hij goed voor maar liefst 7 doelpunten.

Standard verhuurt Gboua aan Lierse

Gboua is afkomstig uit Verviers. Hij maakte de volledige voorbereiding met de A-kern van de Rouches mee, maar wordt nu toch verhuurd.

In de twee eerste competitiewedstrijden van Standard zat Gboua zowel tegen La Louvière als tegen Dender in de selectie van trainer Rednic.

“Onze nieuwste aanwinst trainde deze ochtend een eerste keer mee en zal het rugnummer 48 dragen”, laat Lierse nog weten. “Welkom in Lier, Yann!”