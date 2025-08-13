Benito Raman lijkt al helemaal terug te zijn: "Blijf maar fluiten, wij pakken de drie punten"

Benito Raman bezorgt KV Mechelen met een knappe goal de drie punten tegen Westerlo. Ondanks beperkte speeltijd heeft hij een groot aandeel in Malinwa's 7 op 9 en gedeelde koppositie.

KV Mechelen is op dreef dit seizoen. Malinwa pakte 7 op 9 in de eerste drie wedstrijden en staat mee aan de leiding in de Jupiler Pro League. Benito Raman heeft daar, ondanks zeer beperkte speeltijd, een groot aandeel in.

Westerlo was afgelopen weekend overtuigender op het veld, maar invaller Raman besliste de wedstrijd met een zeer mooi doelpunt. Hij schonk zijn ploeg de drie punten. De aanvaller was er omwille van een schorsing niet bij tijdens de eerste twee matchen.

Komt een basisplaats er nu dan aan? "Ik moet presteren, dat heb ik nu gedaan. Maar het gaat nooit gemakkelijk zijn om een basisplaats te claimen", zegt Raman. "Ik ben een speler die graag inkomt en het verschil kan maken. De coach moet bekijken hoe hij het in de toekomst gaat doen."

De ontlading na zijn doelpunt was enorm. Raman vierde stevig en trapte een bal uit het stadion. Veel moeten we er niet achter zoeken. "Het was gewoon leuk", legt hij uit bij ons.

"Maar je hebt van die, in mijn ogen, idioten achter het doel. Die denken dat ze de beste trainer zijn en ze bleven maar roepen. Ik dacht gewoon: die goal maken, blijf maar verder fluiten en wij gaan naar huis met de drie punten. Voor mij is het dan leuker om zo te reageren. Laat ze maar fluiten", besluit Raman.