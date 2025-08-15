Beslissing is gevallen: Union SG komt met goed nieuws over goudhaantje

Mohammed Fuseini verlengt zijn avontuur bij Union Saint-Gilloise. De 23-jarige Ghanese vleugelspeler groeide uit tot een sleutelfiguur voor de toekomst van de Brusselse club.

Uitstekend nieuws voor Union Saint-Gilloise en haar loyale supporters. Mohammed Fuseini heeft ervoor gekozen om zijn verblijf in Brussel te verlengen. De 23-jarige Ghanese winger heeft getekend tot 2028, met een optie voor een extra seizoen.

In 2022 is de speler overgekomen van Sturm Graz voor 2 miljoen euro. Ondertussen heeft hij zich geleidelijk aan weten te bevestigen bij de Brusselaars. Zijn marktwaarde is sindsdien meer dan verdubbeld: volgens Transfermarkt wordt deze geschat op 4,5 miljoen euro.

🗣️ Mo back in April: “I just need to keep working, than I’m sure my time will come.”



Well, it’s here. Mohammed Fuseini extends his contract until 2028. Congrats, Mo! 👊 pic.twitter.com/zmYbG6xdFp — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 15, 2025

Vorig seizoen scoorde Fuseini 11 doelpunten en gaf hij 3 assists. Hij was van groot belang tijdens de Champions' Play-offs door doelpunten te maken tegen Anderlecht en Antwerp.

Onder de Ghanese vlag heeft hij twee caps op zijn palmares staan. Hij heeft er ook al de vreugde van zijn eerste doelpunt tegen Trinidad en Tobago mogen ervaren.

Union Saint-Gilloise blijft consequent werken aan haar project. Door de verlenging van haar jonge talenten, beveiligt de club haar toekomst en behoudt zij sleutelspelers die het verschil kunnen maken.