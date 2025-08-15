'Na Club Brugge en Antwerp aast nu ook Anderlecht op dezelfde spits'

'Na Club Brugge en Antwerp aast nu ook Anderlecht op dezelfde spits'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Royal Antwerp en Club Brugge kwamen enkele maanden geleden in elkaars vaarwater terecht voor een spits van Schalke 04. Er zijn nog andere kapers op de kust en nu heeft ook Anderlecht zich gemeld voor Moussa Sylla, een beloftevolle aanvaller van de club uit Gelsenkirchen.

Royal Antwerp en Club Brugge waren een paar maanden geleden beiden op zoek naar versterkingen voor aankomende zomer. Ondertussen hebben ze bij blauw-zwart met Stankovic een stevige deal weten te sluiten.

Bij The Great Old kunnen ze tot op heden nog altijd van de diensten genieten van Vincent Janssen. Maar een goede spits kan er altijd wel bij, toch? Beide ploegen lieten hun oog vallen op Moussa Sylla, een aanvaller van Schalke 04.

De 25-jarige Frans-Malinese aanvaller heeft daar de nodige adelbrieven weten scoren. Sylla kan uit de voeten op beide flanken, als spelmaker en als rechtsmidden, maar is vooral een centrumspits.

Wordt Sylla de opvolger van Dolberg bij Anderlecht?

Vorig jaar was hij goed voor vijftien doelpunten, waardoor hij ook op de radar stond van onder meer Real Betis, Liverpool en Manchester United.

Ook Sevilla, Leverkusen en andere ploegen roeren zich ondertussen voor de gewilde aanvaller. En volgens Sacha Tavolieri is Sylla ook een optie om Dolberg te vervangen, als die eerstdaags zou vertrekken.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

🎥 Uitzendrechten, nieuwkomer Zulte Waregem, de stilstaande fases van Union, ...: FC De Kampioen als ultieme inspiratie

🎥 Uitzendrechten, nieuwkomer Zulte Waregem, de stilstaande fases van Union, ...: FC De Kampioen als ultieme inspiratie

22:30
Van der Elst komt met veel lof voor Bruggeling ... en zijn familie

Van der Elst komt met veel lof voor Bruggeling ... en zijn familie

23:00
Genk heeft dankzij El Ouahdi eerste zege beet, maar moest tegen OHL dieper gaan dan begin deed vermoeden

Genk heeft dankzij El Ouahdi eerste zege beet, maar moest tegen OHL dieper gaan dan begin deed vermoeden

22:42
Anderlecht-speler geeft toe: "Voor de eerste keer blij dat ik gewisseld werd"

Anderlecht-speler geeft toe: "Voor de eerste keer blij dat ik gewisseld werd"

22:00
Rik De Mil kijkt Antwerp straks in de ogen met Charleroi: "Na wat er gebeurd is..."

Rik De Mil kijkt Antwerp straks in de ogen met Charleroi: "Na wat er gebeurd is..."

20:10
Nog een vertrekker voor Hayen? 'Drie buitenlandse topclubs dringen aan voor speler Club Brugge'

Nog een vertrekker voor Hayen? 'Drie buitenlandse topclubs dringen aan voor speler Club Brugge'

20:00
1
Westerlo-trainer Charaï verwerpt idee van Patrick Goots: "Er wordt al snel geroepen"

Westerlo-trainer Charaï verwerpt idee van Patrick Goots: "Er wordt al snel geroepen"

21:50
Beslissing is gevallen: Union SG komt met goed nieuws over goudhaantje

Beslissing is gevallen: Union SG komt met goed nieuws over goudhaantje

21:20
Opvallende onthulling: Vincent Kompany werd hier bijna coach na avontuur bij Anderlecht

Opvallende onthulling: Vincent Kompany werd hier bijna coach na avontuur bij Anderlecht

18:00
Anderlecht neemt drastische maatregel: niet alle fans welkom voor match tegen AEK Athene

Anderlecht neemt drastische maatregel: niet alle fans welkom voor match tegen AEK Athene

19:00
2
Coach Thorsten Fink grijpt in na 1 op 9 van KRC Genk: dit is de grootste verandering

Coach Thorsten Fink grijpt in na 1 op 9 van KRC Genk: dit is de grootste verandering

21:00
Toewijding aan Standard, hereniging met Adem Zorgane en liefde voor de NBA: Marco Ilaimaharitra vertelt alles Interview

Toewijding aan Standard, hereniging met Adem Zorgane en liefde voor de NBA: Marco Ilaimaharitra vertelt alles

20:40
Club-aanvaller Carlos Forbs wordt helemaal afgemaakt: "6 miljoen voor een speler die zo weinig kan"

Club-aanvaller Carlos Forbs wordt helemaal afgemaakt: "6 miljoen voor een speler die zo weinig kan"

18:20
13
Officieel: miljoenen stromen binnen bij Westerlo

Officieel: miljoenen stromen binnen bij Westerlo

20:20
KAA Gent-coach Ivan Leko dolgelukkig, en daar heeft Anderlecht voor gezorgd

KAA Gent-coach Ivan Leko dolgelukkig, en daar heeft Anderlecht voor gezorgd

17:00
1
Club-fans verbaasd: heel verrassende afwezigen voor match tegen Zulte Waregem

Club-fans verbaasd: heel verrassende afwezigen voor match tegen Zulte Waregem

17:40
2
Telenet en Proximus reageren op deze manier na statement DAZN

Telenet en Proximus reageren op deze manier na statement DAZN

19:40
5
Komt zijn transfer er eindelijk? 'Italiaanse topclub wil doorduwen voor Senne Lammens'

Komt zijn transfer er eindelijk? 'Italiaanse topclub wil doorduwen voor Senne Lammens'

15:30
3
Ivan Leko komt met dubbele domper richting match tegen KV Mechelen

Ivan Leko komt met dubbele domper richting match tegen KV Mechelen

19:20
2
KVM op jacht naar nieuw succes tegen KAA Gent: "Oogt mooi als je meteen twee ploegen uit Play-off 1 over de knie legt" Interview

KVM op jacht naar nieuw succes tegen KAA Gent: "Oogt mooi als je meteen twee ploegen uit Play-off 1 over de knie legt"

18:50
Boskamp ziet verrassende leider in de JPL: "Ik denk dat niemand ze bovenaan had verwacht"

Boskamp ziet verrassende leider in de JPL: "Ik denk dat niemand ze bovenaan had verwacht"

18:40
Slecht nieuws wordt bevestigd voor Anderlecht en Besnik Hasi

Slecht nieuws wordt bevestigd voor Anderlecht en Besnik Hasi

16:30
Voormalige Anderlecht-speler neemt opvallende rol op zich bij Union SG

Voormalige Anderlecht-speler neemt opvallende rol op zich bij Union SG

15:00
2
Franky Van der Elst heeft duidelijke mening over werk van Zulte Waregem-coach Vandenbroeck

Franky Van der Elst heeft duidelijke mening over werk van Zulte Waregem-coach Vandenbroeck

17:50
Besnik Hasi zet drie bekritiseerde spelers zeer duidelijk uit de wind

Besnik Hasi zet drie bekritiseerde spelers zeer duidelijk uit de wind

15:15
3
Mircea Rednic ziet belangrijke speler uitvallen: update uit de ziekenboeg van Standard Interview

Mircea Rednic ziet belangrijke speler uitvallen: update uit de ziekenboeg van Standard

17:20
Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter? De derde helft

Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter?

12:20
13
'Voormalige Westerlo-speler gaat knaltransfer maken van 20 miljoen euro'

'Voormalige Westerlo-speler gaat knaltransfer maken van 20 miljoen euro'

16:45
Twee ploegen rechtstreeks in de Champions League? Club Brugge en Anderlecht staan voor belangrijke weken

Twee ploegen rechtstreeks in de Champions League? Club Brugge en Anderlecht staan voor belangrijke weken

11:00
10
Sébastien Pocognoli vreest: drie afwezigen voor match tegen Standard, blessure middenvelder erger dan verwacht

Sébastien Pocognoli vreest: drie afwezigen voor match tegen Standard, blessure middenvelder erger dan verwacht

16:00
'Club Brugge betaalt 10 miljoen euro voor nieuwe aanvaller'

'Club Brugge betaalt 10 miljoen euro voor nieuwe aanvaller'

14:00
18
Besnik Hasi onder de indruk van aanwinst Ozcan... al is er nog een lastig probleem

Besnik Hasi onder de indruk van aanwinst Ozcan... al is er nog een lastig probleem

13:00
4
OFFICIEEL: Overbodige Beerschot-middenvelder gaat opvallend nieuw avontuur aan

OFFICIEEL: Overbodige Beerschot-middenvelder gaat opvallend nieuw avontuur aan

15:45
Zware tegenslag voor groot talent van KV Mechelen: "Spijtig wat hem overkomt"

Zware tegenslag voor groot talent van KV Mechelen: "Spijtig wat hem overkomt"

14:20
1
LIVE: OH Leuven en Genk vechten straks al een belangrijk robbertje uit

LIVE: OH Leuven en Genk vechten straks al een belangrijk robbertje uit

13:26
Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet sinds gisteren in het voetbal, hè" Interview

Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet sinds gisteren in het voetbal, hè"

13:45
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16/08 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 16/08 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 17/08 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

SmurF SmurF over OH Leuven - KRC Genk: 1-2 Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Ivan Leko komt met dubbele domper richting match tegen KV Mechelen SmurF SmurF over Trainer van Jong Genk doet boekje open over gecontesteerd verlengd verblijf in Challenger Pro League Walter Baseggio Walter Baseggio over Twee ploegen rechtstreeks in de Champions League? Club Brugge en Anderlecht staan voor belangrijke weken bompi55 bompi55 over 'Na Club Brugge en Antwerp aast nu ook Anderlecht op dezelfde spits' Impala Impala over Komt zijn transfer er eindelijk? 'Italiaanse topclub wil doorduwen voor Senne Lammens' FCB vo altijd FCB vo altijd over CEO van DAZN haalt uit naar telecomoperatoren: slecht nieuws voor Belgische voetbalfans jawaddedadde jawaddedadde over Anderlecht neemt drastische maatregel: niet alle fans welkom voor match tegen AEK Athene Andreas2962 Andreas2962 over Stijn Stijnen bijt van zich af: "Niets mee te maken" Andreas2962 Andreas2962 over Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved