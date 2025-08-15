'Na Club Brugge en Antwerp aast nu ook Anderlecht op dezelfde spits'

Royal Antwerp en Club Brugge kwamen enkele maanden geleden in elkaars vaarwater terecht voor een spits van Schalke 04. Er zijn nog andere kapers op de kust en nu heeft ook Anderlecht zich gemeld voor Moussa Sylla, een beloftevolle aanvaller van de club uit Gelsenkirchen.

Royal Antwerp en Club Brugge waren een paar maanden geleden beiden op zoek naar versterkingen voor aankomende zomer. Ondertussen hebben ze bij blauw-zwart met Stankovic een stevige deal weten te sluiten.

Bij The Great Old kunnen ze tot op heden nog altijd van de diensten genieten van Vincent Janssen. Maar een goede spits kan er altijd wel bij, toch? Beide ploegen lieten hun oog vallen op Moussa Sylla, een aanvaller van Schalke 04.

🟣 Infos #RSCA :



🔄 While RSC Anderlecht are expecting to sell Kasper Dolberg, the Mauves have set their sights on Moussa Sylla.



🇲🇱 The Malian has been on #RSCA’s radar for a long time… but he’s NOT the only option.



⏳ Wait&See. #mercato #JPL pic.twitter.com/Pgl9w5fgir — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 15, 2025

De 25-jarige Frans-Malinese aanvaller heeft daar de nodige adelbrieven weten scoren. Sylla kan uit de voeten op beide flanken, als spelmaker en als rechtsmidden, maar is vooral een centrumspits.

Wordt Sylla de opvolger van Dolberg bij Anderlecht?

Vorig jaar was hij goed voor vijftien doelpunten, waardoor hij ook op de radar stond van onder meer Real Betis, Liverpool en Manchester United.

Ook Sevilla, Leverkusen en andere ploegen roeren zich ondertussen voor de gewilde aanvaller. En volgens Sacha Tavolieri is Sylla ook een optie om Dolberg te vervangen, als die eerstdaags zou vertrekken.