'Ex-speler Antwerp staat plots in de belangstelling van ... Anderlecht'

Kent u Arbnor Muja nog? In het verleden speelde hij nog twee jaar bij Royal Antwerp FC, nu zou RSC Anderlecht aan zijn mouw trekken. En zo komt er misschien wel een hereniging met een oude bekende aan.

RSC Anderlecht zou volgens plaatselijke media zijn licht hebben laten schijnen op Arbnor Muja. Ze zouden er de 26-jarige flankspeler graag bij hebben nog deze zomer.

Volgens Markaj News zou hij deze zomer nog kunnen overkomen van het Turkse Samsunspor naar RSC Anderlecht. Daartoe zouden ze eerstdaags een bod willen uitbrengen.

🚨EXCLUSIVE🚨



Samsunspor 🇹🇷 winger, Arbnor Muja 🇦🇱, is being monitored by Belgian Pro League 🇧🇪 side, R.S.C. Anderlecht.



Reports in Turkey are suggesting the 26 year-old is ready for a return to Belgium, where he spent 2 years with Royal Antwerp. 📰



Anderlecht manager, Besnik… pic.twitter.com/CuHZrGbrfZ — Markaj News (@MarkajTopNews) August 26, 2025

Besnik Hasi kent Muja uit het verleden, want het is een landgenoot van hem. En hij zou hem er gezien zijn snelheid zeker bij willen, want Muja hééft snelheid en Hasi vroeg daar na verschillende wedstrijden al om.

Besnik Hasi wil de snelheid van Muja

Dit seizoen lijkt de winger bovendien ook een beetje op een dwaalspoor te gaan zitten bij zijn nieuwe club Samsunspor. Dit seizoen kwam hij nog niet verder dan drie invalbeurten.

Of de deal rond zal raken? Dat zal de komende dagen of weken moeten blijken. Olivier Renard blijft wel vol inzetten op nieuwe profielen om de kern te versterken.