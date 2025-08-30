Union doet het heel anders (en beter) dan Anderlecht: "Het werkt niet om 30 spelers in de kern te hebben"

Union blijft trouw aan zijn visie, ook nu de groepsfase van de Champions League nadert. CEO Philippe Bormans benadrukt dat de Brusselaars realistisch blijven, maar tegelijk ambitieus zijn.

De kern blijft bewust beperkt. Nieuwe inkomende transfers worden niet verwacht, tenzij er op de valreep een uitzonderlijke opportuniteit opduikt. “We willen geen te grote kern. Elke speler verdient speeltijd en de aandacht van de staf", legt Bormans uit bij LDH. “Bij Union werkt het niet om dertig spelers in de groep te hebben.”

Waar concurrenten zoals Anderlecht met een overvolle kern werken, kiest Union bewust voor focus en balans. “Ons team is goed in evenwicht om op drie fronten te strijden, al hangt veel af van blessures of schorsingen", klinkt het.



Lees ook... Wie staat er op Union in de spits bij Anderlecht? Eentje die zich absoluut niet mag blesseren of eentje die weg wil?

Vertrekkers lijken er nauwelijks te komen. Enkel voor Lazare wordt nog naar een oplossing gezocht. “We zoeken nog een oplossing voor hem. Als alles loopt zoals gepland, wordt hij de enige die vertrekt", bevestigt Bormans ondanks interesse voor onder andere Charles Vanhoutte.

Juiste aanpak

Voor de club is het Europese avontuur vooral een kans om te groeien. “De Champions League is het absolute topniveau. We willen elke match winnen, maar weten ook dat we elke match kunnen verliezen", zegt de CEO.

Ondanks de druk van drie competities blijft Union kalm en trouw aan zijn plan. “Je mag in voetbal nooit nooit zeggen", besluit Bormans. “Maar we zijn ervan overtuigd dat deze aanpak de juiste is om op lange termijn succesvol te blijven.”