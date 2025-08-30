Wie staat er op Union in de spits bij Anderlecht? Eentje die zich absoluut niet mag blesseren of eentje die weg wil?

Anderlecht zit met een spitsenprobleem voor de topper tegen Union. Adriano Bertaccini, deze zomer voor vijf miljoen overgekomen van STVV, blesseerde zich in Athene en zal weken out zijn. De vraag is of ze een risico gaan nemen met Kasper Dolberg, die veel geld kan opleveren.

Dat zet extra druk op Kasper Dolberg. De Deen staat in de belangstelling van Celtic, waar hij een vierjarig contract kan tekenen en samen met Kasper Schmeichel Europa League kan spelen. Maar Anderlecht is nog niet tevreden met het financiële voorstel, waardoor zijn vertrek nog niet beklonken is.

Toch heerst er twijfel of Hasi Dolberg morgen zal opstellen. Met een transfer in het vooruitzicht wil de club vermijden dat de spits geblesseerd raakt en zijn miljoenenmove in gevaar komt. Maar zonder hem oogt de Brusselse aanval plots erg zwak.



Vazquez wil weg

Luis Vázquez is de andere optie, maar ook daar wringt het schoentje. De Argentijn is ongelukkig in Brussel en wil vertrekken om elders meer speelminuten te krijgen. Met zo’n mindset is het de vraag of hij morgen klaar is om zich op te offeren voor het team.

De enige andere ‘nummer negen’ in de kern is Mihajlo Cvetkovic. Maar de jonge Serviër deed tot nu toe alleen ervaring op bij de RSCA Futures en lijkt niet klaar om een topper als deze te dragen.

Besnik Hasi staat dus voor een lastige keuze: gokken op Dolberg, vertrouwen op een ongelukkige Vázquez, of de sprong wagen met een onervaren talent. Hoe hij de knoop doorhakt, kan mee het verloop van de clash tegen Union bepalen.