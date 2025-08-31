Analyse Het moet steeds jonger, maar slaat de slinger bij Cercle Brugge niet te ver door?

Foto: © photonews

Piepjonge spelers goedkoop binnenhalen, ze beter maken en dan met (veel) winst doorverkopen. Het is voor veel Belgische ploegen het businessmodel, maar bij Cercle Brugge wordt de ploeg wel bijzonder jong.

Cercle Brugge benadrukt graag dat het een jonge ploeg heeft en ons oog viel op een opvallend detail op het wedstrijdblad tegen STVV. De gemiddelde leeftijd bij Cercle was 24,43 jaar, bij STVV was dat 24,45 jaar. 

Met twee cijfers na de komma had Cercle toch een jongere ploeg op het veld staan, Van Der Brugge (32) en Gerkens (30), de enige dertigers in de kern van Cercle, trokken dat gemiddelde stevig naar boven. De andere negen basisspelers waren gemiddeld 22,55 jaar oud. 

Op de bank van Cercle nog veel meer jong geweld, doelman Warleson was met zijn 28 jaar veruit de ouderdomsdeken. Gomis (21), Nunes (21), Konaté (18), Adewumi (20), Diaby (18), Bayo (19), De Wilde (22) en Kone (19) waren gemiddeld 19,75 jaar oud. 

Cercle Brugge de jongste ploeg in de Jupiler Pro League

De volledige kern van Cercle is volgens Transfermarkt 22,5 jaar oud en daarmee de allerjongste in de hoogste klasse. Anderlecht, KV Mechelen en Club Brugge zijn de eerste achtervolgers met een gemiddelde leeftijd van 23,7 jaar. 

Het beleid van Cercle Brugge is duidelijk gericht op jonge spelers, maar de vraag is of die slinger niet te ver aan het doorslaan is. Met 7 op 9 bewijst Cercle momenteel van niet, al valt het maar af te wachten hoe lang de Vereniging dit kan volhouden.

Jonge spelers durven al eens weg te zakken in een seizoen en zo kan Cercle net als vorig seizoen in de problemen komen. Al kan Cercle zich dat dit seizoen veroorloven, degraderen is bijna onmogelijk. 

Haalt Cercle in de laatste dagen van de transferperiode nog wat extra ervaring binnen of blijft het met deze piepjonge kern spelen? Het lijkt dat laatste te worden, aan de Vereniging om te bewijzen dat het met zijn jonge ploeg zonder problemen kan meedraaien in de hoogste klasse. 

