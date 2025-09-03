Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling"

Het vastlopen van de tv-rechten voor het Belgische voetbal irriteert Mehdi Bayat, CEO van Sporting Charleroi. Door het ontbreken van een akkoord tussen DAZN en de traditionele kabeloperators blijft het Belgische voetbal beperkt tot één platform.

Bayat hekelt de gevolgen: “We devalueren onze competitie en vooral, we tonen geen respect voor de kijker", zegt hij bij Sudinfo. DAZN betaalde 86,2 miljoen euro per seizoen voor vijf jaar voor de volledige rechten, maar de verdeling naar andere Belgische operators strandde.

Proximus, Telenet en VOO-Orange weigerden om financiële en strategische redenen. Bayat reageert fel: “In plaats van het Belgische voetbal te ondersteunen, promoten deze operators de Premier League en Bundesliga in ons land. Het lijkt alsof er een stilzwijgend akkoord bestaat: als niemand de rechten koopt bij DAZN, verliest niemand abonnees.”



Het resultaat is een blokkade die hij vergelijkt met een domino-effect. “Als één operator tekent, moeten de anderen volgen. Maar zolang iedereen stil blijft staan, verandert er niets. Het is een gijzeling. Clubs, de Pro League en vooral de supporters zitten gevangen in dit poker.”

Het gaat om de supporters

Bayat wijst ook op de menselijke kant. “Onze supporters betalen al één van de hoogste internet- en tv-abonnementen van Europa, en nu moeten ze nog eens 20 tot 35 euro extra neertellen voor DAZN. Voor velen is dat financieel onhoudbaar. Het raakt de sociale rol van voetbal: het samenkomen als familie rond een match.”

Hij vergelijkt met Frankrijk: daar leidde concurrentie tussen operators tot lagere prijzen en voordeel voor de consument. “Hier lijken ze elkaar de hand boven het hoofd te houden, tot nadeel van de abonnee.”

Volgens Bayat wordt op deze manier het Belgische voetbal gedevalueerd. Sponsors blijven voorlopig geduldig, maar hij waarschuwt: “Hoe lang gaat dit duren? Als de onderbelichting aanhoudt, rijst de vraag waarom investeren in een product dat nauwelijks zichtbaar is.”

Tot slot benadrukt hij dat het om de supporters gaat. “Dit is geen stunt van mij als Pro League-bestuurder, maar als iemand die al 23 jaar actief is in het voetbal en zich zorgen maakt over de toekomst. De grootste verliezer is de supporter. Hij verdient het om zijn wedstrijden te kunnen zien zoals altijd. Als dit zo doorgaat, zetten we het Belgische voetbal op de knieën.”