Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling"

Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het vastlopen van de tv-rechten voor het Belgische voetbal irriteert Mehdi Bayat, CEO van Sporting Charleroi. Door het ontbreken van een akkoord tussen DAZN en de traditionele kabeloperators blijft het Belgische voetbal beperkt tot één platform.

Bayat hekelt de gevolgen: “We devalueren onze competitie en vooral, we tonen geen respect voor de kijker", zegt hij bij Sudinfo. DAZN betaalde 86,2 miljoen euro per seizoen voor vijf jaar voor de volledige rechten, maar de verdeling naar andere Belgische operators strandde.

Proximus, Telenet en VOO-Orange weigerden om financiële en strategische redenen. Bayat reageert fel: “In plaats van het Belgische voetbal te ondersteunen, promoten deze operators de Premier League en Bundesliga in ons land. Het lijkt alsof er een stilzwijgend akkoord bestaat: als niemand de rechten koopt bij DAZN, verliest niemand abonnees.”

Lees ook... Ook de inhaalmatchen van Anderlecht, Club Brugge en Genk liggen vast: dit zijn de data

Het resultaat is een blokkade die hij vergelijkt met een domino-effect. “Als één operator tekent, moeten de anderen volgen. Maar zolang iedereen stil blijft staan, verandert er niets. Het is een gijzeling. Clubs, de Pro League en vooral de supporters zitten gevangen in dit poker.”

Het gaat om de supporters

Bayat wijst ook op de menselijke kant. “Onze supporters betalen al één van de hoogste internet- en tv-abonnementen van Europa, en nu moeten ze nog eens 20 tot 35 euro extra neertellen voor DAZN. Voor velen is dat financieel onhoudbaar. Het raakt de sociale rol van voetbal: het samenkomen als familie rond een match.”

Hij vergelijkt met Frankrijk: daar leidde concurrentie tussen operators tot lagere prijzen en voordeel voor de consument. “Hier lijken ze elkaar de hand boven het hoofd te houden, tot nadeel van de abonnee.”

Volgens Bayat wordt op deze manier het Belgische voetbal gedevalueerd. Sponsors blijven voorlopig geduldig, maar hij waarschuwt: “Hoe lang gaat dit duren? Als de onderbelichting aanhoudt, rijst de vraag waarom investeren in een product dat nauwelijks zichtbaar is.”

Tot slot benadrukt hij dat het om de supporters gaat. “Dit is geen stunt van mij als Pro League-bestuurder, maar als iemand die al 23 jaar actief is in het voetbal en zich zorgen maakt over de toekomst. De grootste verliezer is de supporter. Hij verdient het om zijn wedstrijden te kunnen zien zoals altijd. Als dit zo doorgaat, zetten we het Belgische voetbal op de knieën.”

17 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Ook de inhaalmatchen van Anderlecht, Club Brugge en Genk liggen vast: dit zijn de data

Ook de inhaalmatchen van Anderlecht, Club Brugge en Genk liggen vast: dit zijn de data

14:00
Pro League maakt kalender tot winterstop bekend, inclusief pittige Super Sundays in oktober en november

Pro League maakt kalender tot winterstop bekend, inclusief pittige Super Sundays in oktober en november

12:00
Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal"

Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal"

11:20
21
Youri Tielemans spreekt over zijn plannen om ook terug te keren naar Anderlecht

Youri Tielemans spreekt over zijn plannen om ook terug te keren naar Anderlecht

17:40
Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben

Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben

17:00
Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer"

Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer"

17:20
KAA Gent waarschuwt fans: "Straks anders voor een lege tribune"

KAA Gent waarschuwt fans: "Straks anders voor een lege tribune"

16:30
4
De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated"

De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated"

15:00
5
Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water

Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water

13:30
6
OFFICIEEL: Sporting Charleroi haalt middenvelder bij KV Mechelen

OFFICIEEL: Sporting Charleroi haalt middenvelder bij KV Mechelen

09:20
5
Champions League geweigerd: Andi Zeqiri op weg naar andere bestemming in Jupiler Pro League?

Champions League geweigerd: Andi Zeqiri op weg naar andere bestemming in Jupiler Pro League?

09:00
1
Met de hulp van Verschueren en Lukaku: Marc Coucke wil Anderlecht een nieuwe weg op leiden

Met de hulp van Verschueren en Lukaku: Marc Coucke wil Anderlecht een nieuwe weg op leiden

13:00
4
Union SG pas de elfde Belgische ploeg in Champions League: welke tien gingen hen voor?

Union SG pas de elfde Belgische ploeg in Champions League: welke tien gingen hen voor?

07:45
Hoe het helemaal misliep tussen Coucke en Vandenhaute: veel discussie, maar dit was het echte breekpunt

Hoe het helemaal misliep tussen Coucke en Vandenhaute: veel discussie, maar dit was het echte breekpunt

12:40
4
🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute

🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute

12:20
4
75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht? Analyse

75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht?

11:40
14
Loïs Openda laat zich voor de eerste keer uit over zijn toptransfer naar Juventus

Loïs Openda laat zich voor de eerste keer uit over zijn toptransfer naar Juventus

16:00
Thibaut Courtois moeit zich in discussie rond Senne Lammens

Thibaut Courtois moeit zich in discussie rond Senne Lammens

14:30
'Anderlecht heeft eerste uitgaande miljoenendeal al beet voor komende winter'

'Anderlecht heeft eerste uitgaande miljoenendeal al beet voor komende winter'

10:40
3
Westerlo pikt nieuwe middenvelder op bij PSV

Westerlo pikt nieuwe middenvelder op bij PSV

13:10
Disciplinair Comité beslist: meevaller voor KRC Genk in aanloop naar topper tegen Anderlecht

Disciplinair Comité beslist: meevaller voor KRC Genk in aanloop naar topper tegen Anderlecht

10:20
1
Sam Kerkhofs over ontslag Vandenhaute bij Anderlecht: "Dat doe je niet een uur voor een match"

Sam Kerkhofs over ontslag Vandenhaute bij Anderlecht: "Dat doe je niet een uur voor een match"

10:00
16
'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst'

'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst'

09:41
19
'Nog stevige solden bij Anderlecht? Zes spelers kunnen/mogen vertrekken'

'Nog stevige solden bij Anderlecht? Zes spelers kunnen/mogen vertrekken'

08:40
7
Maar liefst 115 miljoen euro over twee seizoenen tijd... De masterclass verkopen van Marc Overmars

Maar liefst 115 miljoen euro over twee seizoenen tijd... De masterclass verkopen van Marc Overmars

07:20
27
Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6

Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6

12:10
OFFICIEEL: Voormalige verdediger van Charleroi en KV Kortrijk trekt naar tweedeklasser

OFFICIEEL: Voormalige verdediger van Charleroi en KV Kortrijk trekt naar tweedeklasser

10:10
Zakaria El Ouahdi houden is de beste zomertransfer die Genk kan doen: Fink en Steuckers strooien met lof

Zakaria El Ouahdi houden is de beste zomertransfer die Genk kan doen: Fink en Steuckers strooien met lof

06:30
De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein

De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein

11:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Patris - Donnarumma - Prunier - Pflücke - Lukebakio - Leoni

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Patris - Donnarumma - Prunier - Pflücke - Lukebakio - Leoni

02/09
'Club Brugge heeft opvolger Onyedika al in het vizier'

'Club Brugge heeft opvolger Onyedika al in het vizier'

08:01
OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt ex-aanvaller van Juventus in huis

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt ex-aanvaller van Juventus in huis

08:50
1
Officieel: Landry Dimata maakt een verrassende transfer en zal de Champions League ontdekken

Officieel: Landry Dimata maakt een verrassende transfer en zal de Champions League ontdekken

08:20
OFFICIEEL: Vermant verlengde in juni zijn contract bij Club Brugge en... zet nu alweer krabbel onder nieuwe overeenkomst

OFFICIEEL: Vermant verlengde in juni zijn contract bij Club Brugge en... zet nu alweer krabbel onder nieuwe overeenkomst

23:00
3
Waar gaat Coucke de centen halen? Lukaku is een piste, maar ook PSG-eigenaar aast op Belgische topclub

Waar gaat Coucke de centen halen? Lukaku is een piste, maar ook PSG-eigenaar aast op Belgische topclub

07:00
2
STVV maakt mooie winst: 'Louis Patris trekt voor dit bedrag naar Union SG'

STVV maakt mooie winst: 'Louis Patris trekt voor dit bedrag naar Union SG'

02/09
15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Boktor Boktor over 75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht? Supremepony Supremepony over Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water Dolf De Wolf Dolf De Wolf over Club Brugge blijft de lat hoger leggen: wie houdt hen nog tegen? Joe Joe over Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling" Mijn-Terril Mijn-Terril over De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated" FELIX25 FELIX25 over KAA Gent waarschuwt fans: "Straks anders voor een lege tribune" Brugge is Blauw en Zwart Brugge is Blauw en Zwart over Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke Joe Joe over Is Denis Odoi met voetbalpensioen? Hij komt met het héél duidelijke antwoord Joe Joe over Zo verwachten we de stemming bij paars-witte Raad van Bestuur: 'Er is géén zekerheid dat Vandenhaute wordt afgezet' André Coenen André Coenen over Marc Wilmots doet uitspraken die Standard-fans graag zullen horen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved