RECONSTRUCTIE: Renard bood Dolberg (overal) aan, Anderlecht sprak met Celtic en toen kwam... Ajax

Kasper Dolberg heeft RSC Anderlecht verlaten en gaat opnieuw voor AFC Ajax voetballen. Een reconstructie van de laatste dagen voor de transfer in het Lotto Park.

Tot pakweg een week de fans van RSC Anderlecht op beide oren te slapen. Kasper Dolberg had de voorbije zomermercato quasi iedere transfer geweigerd. De Deen en zijn gezin zijn - of beter gezegd: waren - gelukkig in Brussel.

Tussendoor bleef Olivier Renard Dolberg wél aanbieden. Niet rechtstreeks aan andere clubs, maar zaakwaarnemers waren wel op de hoogte dat Anderlecht bereid was om de Deen te verkopen.

Nood breekt wet

Dolberg is één van de weinige spelers in de kern die met een flits het verschil kan maken. Maar nood breekt wet. De paars-witte kern is véél te groot - zeker na de Europese uitschakeling - en Renard slaagde er niet in om geld op te halen via de verkoop van overbodige spelers.

Celtic FC meldde zich enkele dagen geleden. De Schotten naderden een akkoord met Anderlecht, maar Dolberg weigerde. De aanvaller zag een verhuis naar Schotland niet zitten.

Terugkeer naar Amsterdam

Een terugkeer naar Amsterdam is wél spek naar de bek van Dolberg. En ook AFC Ajax heeft het spel héél slim gespeeld. De Amsterdammers wachtten net lang genoeg om een koopje te doen. Want zeg nu zelf: tien miljoen euro voor Dolberg is héél mooi meegenomen…