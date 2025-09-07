🎥 Een own goal vanop 39 meter: ex-Anderlecht-jeugdproduct gaat pijnlijk en spectaculair in de fout

SC Cambuur en Willem II speelden zondag 2-2 gelijk, maar het duel kreeg een wrang kantelmoment voor de jonge Ismael Baouf. De 18-jarige verdediger werkte in de eerste helft ongelukkig de bal in eigen doel.

Onder druk koos Baouf voor een terugspeelbal, maar die belandde achter doelman Thijs Jansen. Ondanks een uiterste poging van de keeper verdween de bal in het net: 0-1 voor Willem II.

De tegengoal bleek een mentale tik, al wist Cambuur het tij nog te keren. Uiteindelijk sleepten de Friezen een punt uit de brand, waardoor de schade beperkt bleef.

Voor Baouf was het een pijnlijke ervaring in zijn nog prille loopbaan. De verdediger werd afgelopen zomer weggehaald bij Anderlecht, waar hij actief was bij RSCA Futures.

Bij Cambuur kreeg hij meteen veel vertrouwen. Zo startte hij al vier keer in de basis en pikte hij zelfs een doelpunt mee in de 3-1 zege tegen VVV Venlo.

Het eigen doelpunt tegen Willem II zal hij snel willen vergeten, maar het past tegelijk bij de groeipijnen van een jonge speler met een contract tot 2028 en nog veel toekomst voor zich.