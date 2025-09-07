'Westerlo zorgt voor verrassing en kaapt verdediger weg bij Juventus'

KVC Westerlo blijft actief op de transfermarkt. Volgens Fabrizio Romano gaan de Kemphanen Jonas Rouhi (21) wegplukken bij Juventus.

KVC Westerlo is nog niet klaar op de transfermarkt. De Kemphanen versterkten zich al op veel verschillende posities, maar er komt nog versterking aan.

Dat meldt de transferguru, Fabrizio Romano, op X. Hij schrijft dat Westerlo aan tafel heeft gezeten met Juventus om over een opvallende transfer te praten.

Westerlo gaat shoppen bij Juventus

Zo zou Jonas Rouhi de overstap maken naar de Kempen, vanuit Italië. Rouhi is een 21-jarige linksachter die sinds 2020 bij Juventus actief is. Eerst kwam hij uit voor ploegen in de jeugd en nadien Juve Next Gen.

🚨🇧🇪 EXCL: Westerlo agree deal with Juventus to sign 21 year old fullback Jonas Rouhi on initial loan deal.



Understand the agreement also includes a buy option clause.



Verbal agreement is done, medical next. pic.twitter.com/NXg4aEocLq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2025

Hij stond ook al zes keer op het veld bij de hoofdmacht. Dit seizoen zat hij tijdens de eerste wedstrijd tegen Parma op de bank, nadien zat de Zweed niet meer in de selectie tegen Genoa.

Rouhi zal eerst op huurbasis overkomen, daar werd een akkoord over gevonden. Westerlo bedong bovendien een aankoopoptie. De volgende stap zijn de medische tests, maar alles wijst erop dat de transfer snel in orde komt.