Analist begrijpt Ajax niet: ze blokkeren hun - Belgische - jeugd

Hans Kraay jr. uit scherpe kritiek op Ajax in zijn column bij Voetbal International. Volgens de analist zijn de recente transferbeslissingen van de Amsterdammers bijzonder twijfelachtig en dreigen ze de ontwikkeling van jonge -Belgische - spelers te blokkeren.

Kraay noemt allereerst de komst van Oscar Gloukh. “Ajax heeft al genoeg linksbuitens, en Gloukh is geen klassieke nummer 10", stelt hij. “Door hem aan te trekken, creëer je onnodige concurrentie voor jonge talenten zoals Rayane Bounida en Mika Godts.”

De analist vindt dat Ajax had moeten kiezen tussen Gloukh of Raul Moro. “Je had links Godts en Edvardsen, rechts Berghuis en eventueel Moro erbij. Dan had je de posities optimaal verdeeld zonder talenten te blokkeren.”

Plank volledig misgeslagen

Daarnaast haalt Kraay de opvolging van Jordan Henderson aan. Volgens hem is het tekort aan ervaring op die positie een groot probleem. “Er is nu al veel Ajax-heimwee naar Henderson. Hij hield het middenveld samen, had autoriteit en zorgde voor rust. Daar had een ervaren opvolger moeten komen.”

James McConnell werd gehaald als vervanger, maar Kraay ziet dat niet als een volwaardige oplossing. “Je haalt een jonge speler uit Liverpool die zijn sporen nog niet heeft verdiend. Daar kan Mokio misschien invallen, maar hij is ook nog te jong en onervaren.”

Kraay vreest dat de keuzes op het middenveld de Amsterdammers duur kunnen komen te staan. “Ajax heeft de plank volledig misgeslagen. Ze hebben niet alleen de opvolging van Henderson verkeerd aangepakt, maar ook jonge talenten in de weg gestaan met de komst van Gloukh.”