Ex-trainer van Anderlecht en Genk gaat FC Twente dan toch uit de nood helpen

John van den Brom (58) ligt in pole position om de nieuwe trainer van FC Twente te worden. Na het ontslag van Joseph Oosting polste de club naar Erik ten Hag, Mark van Bommel en René Hake, maar geen van hen wilde ingaan op een dienstverband in de Grolsch Veste.

Daarmee schoof de naam van Van den Brom steeds nadrukkelijker naar voren. Ook andere opties kwamen kort in beeld. Zo werd Dick Lukkien genoemd, maar FC Groningen ontving geen enkel signaal dat er gesprekken waren. René Hake liet weten zijn huidige rol als assistent bij Feyenoord niet te willen opgeven. Intussen zijn de gesprekken met Van den Brom wél opgestart.

De band tussen de ervaren trainer en Twente is er via technisch directeur Jan Streuer, die hem nog kent uit hun gezamenlijke periode bij Vitesse. Van den Brom zit zonder club sinds zijn pijnlijke vertrek bij Vitesse vorig seizoen, na een jaar vol sportieve problemen en bestuurlijke chaos. Niet veel later liep ook een aanstelling bij ADO Den Haag spaak door inmenging van Amerikaanse eigenaars.

Titel met Anderlecht, beker met Genk

Toch blijft de Amersfoorter een coach met een stevig cv. In Nederland werkte hij eerder bij AGOVV, ADO, AZ, FC Utrecht en Vitesse. Zijn grootste successen kende hij in België: met Anderlecht pakte hij in 2013 de landstitel en met Racing Genk in 2021 de beker.

Daarnaast bouwde Van den Brom ook internationale ervaring op. Bij Al-Taawoun in Saoedi-Arabië en later bij Lech Poznan in Polen bewees hij zich in het buitenland. Met die laatste club bereikte hij in 2023 zelfs de kwartfinale van de Conference League.

Voorlopig staat FC Twente nog onder leiding van interim-trainer Ivar van Dinteren, die dit weekend NAC Breda partij geeft. Toch lijkt het slechts een kwestie van tijd vooraleer Van den Brom officieel wordt aangekondigd als nieuwe hoofdtrainer in Enschede.