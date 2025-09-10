Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen

Als alles gaat zoals verwacht, verlaat Jan-Carlo Simic de volgende dagen nog Anderlecht. De Servische verdediger wordt de financiële toptransfer van de zomer voor de Brusselaars.

Simic staat al een tijdje buitenspel bij Anderlecht, waar Besnik Hasi voor het duo Hey-Kana kiest. Met de komst van Mihajlo Ilic werd er trouwens nog een verdediger aangetrokken op de laatste transferdag.

Al-Ittihad meldde zich intussen officieel bij Anderlecht omdat ze de berichten dat Lazio hem zo snel mogelijk wil inlijven ook gelezen heeft. Die zouden hem nu al willen vastleggen voor de wintermercato.



Maar liefst 20 miljoen

Maar Al-Ittihad is een pak kapitaalkrachtiger en schakelde snel. Nu blijkt dat ze maar liefst 20 miljoen euro plus bonussen willen geven. Een bod dat natuurlijk heel aantrekkelijk is voor Anderlecht en dat ze niet willen of kunnen weigeren.

Daarmee wordt Simic de toptransfer van de zomer. Als die natuurlijk iets vroeger gebeurd was, hadden ze Kasper Dolberg niet in de vitrine hoeven zetten, maar soit...

De marktwaarde van Simic op Transfermarkt staat momenteel op 8 miljoen euro. Anderlecht betaalde zelf 3,5 miljoen euro voor hem aan AC Milan. Geen slechte return op één jaar tijd.