26+1: wat houdt dat extra miljoen euro in dat Genk voor Tolu kan vangen?

De transfer van Tolu Arokodare leverde KRC Genk een recordbedrag van 26 miljoen euro op, met een mogelijke bonus van één miljoen extra. Die bijkomende som is gekoppeld aan het aantal basisplaatsen dat de spits bij zijn nieuwe club weet te verzamelen.

De overeenkomst tussen KRC Genk en Arokodares nieuwe werkgever bevat een prestatiegebonden clausule. Naast de vaste transfersom van 26 miljoen euro kan Genk nog een bijkomende vergoeding van één miljoen euro ontvangen.

Bonussen

Die bonus is opgesplitst: 500.000 euro wordt uitgekeerd wanneer Arokodare dertig keer aan de aftrap verschijnt, en nog eens 500.000 euro bij zestig basisplaatsen. Dit soort constructies wordt tegenwoordig meer er meer gekozen om de transfersom prestatiegericht te maken.

Hoewel het bedrag historisch is voor Genk, blijft de speler zelf nuchter. “Ik ben niet zo met dat recordbedrag bezig,” verklaarde hij tegenover Het Laatste Nieuws. “Maar het is goed voor Genk én ik ben gelukkig, dus…”

Visibiliteit

Arokodare blikt met warme gevoelens terug op zijn periode in Limburg. “Ik heb zoveel geweldige herinneringen aan Genk,” aldus de spits. Hij benadrukt dat hij er vriendschappen heeft opgebouwd die hij als familiaal beschouwt. Het afscheid viel hem dan ook zwaar, vooral vanwege de band met de supporters.

Toch was de overstap volgens hem noodzakelijk, met het oog op zijn internationale ambities. De spits wijst op het verschil in visibiliteit tussen de Belgische competitie en de Premier League. “In België moest ik acht keer scoren om kans te maken om opgeroepen te worden,” stelt hij. “Terwijl in de Premier League élk doelpunt zal opgemerkt worden.”

Kadiri met Dender tegen Union SG: "Ik trok meermaals naar het Dudenpark"

14:15
14:00
13:30
13:00
13:15
12:00
1
12:30
11:20
09:45
5
11:00
10:30
6
10:00
08:45
09:30
1
08:20
09:00
08:40
08:00
3
07:00
07:40
1
06:30
3
07:20
1
23:56
22:53
23:00
4
22:30
22:00
11
21:30
21:00
20:30
20:00
2
17:40
19:30
2
19:00
18:00
18:20

