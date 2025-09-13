Dedryck Boyata doet boekje open over zijn exit bij Club Brugge

Dedryck Boyata heeft in alle discretie afscheid genomen van het profvoetbal. Na de ontbinding van zijn contract bij Club Brugge in januari reflecteert hij openlijk over zijn carrière en de omstandigheden van zijn vertrek.

De officiële aankondiging van Boyata’s afscheid kwam niet via de club, maar via de Belgische voetbalbond, die hem inmiddels heeft aangesteld als assistent bij de nationale U21-selectie. Daarnaast is hij actief als analist. “Een nieuwe fase begint,” verklaart hij in La Dernière Heure.

In het voorjaar werd hij benaderd door Nill De Pauw, die polste naar zijn toekomstplannen. Boyata voerde gesprekken met Vincent Mannaert en Pierre Locht, en besefte dat zijn UEFA A-diploma hem een directe instap in het trainerscircuit mogelijk maakte. “Het was positief om meteen in het werkveld te stappen,” aldus de Brusselaar.

Moeilijk slot bij Club Brugge

De manier waarop zijn periode bij Club Brugge eindigde, blijft voor Boyata een pijnpunt. “De afloop was gewoon verschrikkelijk,” stelt hij. Hij verwijst naar interne omstandigheden die hem tot zijn besluit brachten, zonder die expliciet te vergoelijken. “Ik wilde op een andere manier afscheid nemen, iets doorgeven aan mijn kinderen.”

Zijn wens om professioneel en respectvol behandeld te worden, werd volgens hem niet ingewilligd. Boyata benadrukt dat hij geen conflictzoeker is. “Ik ben heel professioneel, respecteer iedereen en verwacht hetzelfde terug.” Dat wederzijds respect ontbrak volgens hem in de laatste maanden bij Club Brugge. Zijn situatie versnelde uiteindelijk de keuze om definitief te stoppen. “Als je geen voldoening meer vindt, is het beter om te stoppen,” klinkt het.

Trots

Hoewel het einde bitter smaakte, kijkt Boyata met trots terug op zijn loopbaan. Hij speelde in topcompetities, verzamelde 31 caps voor de Rode Duivels en nam deel aan een WK. “Vergeleken met anderen was mijn traject erg moeilijk,” stelt hij.