Gumienny laat zich uit over fase in Anderlecht - Genk: "Is geen karate"

Maandagavond zal het Referee Department ongetwijfeld opnieuw zijn licht laten schijnen op een aantal pittige zaken. De gewezen scheidsrechters deden dat eerder al in de kranten. En zij hebben al eens een stevige mening.

Zo liet Serge Gumienny zich onder meer uit over de rode kaart voor Tristan Degreef. Maar er viel in de wedstrijd tussen Anderlecht en Genk nog een uitsluiting te noteren.

Gumienny laat zich uit over uitsluiting Jusef Erabi

Ook Jusef Erabi werd in het slot van de wedstrijd nog van het veld gestuurd voor een karatetrap richting Hey. "Ik raakte hem niet, dus ik was er gerust in", liet de aanvaller zelf weten in het Lotto Park na de wedstrijd.



Lees ook... Peter Vandenbempt kritisch voor KRC Genk: "En aan hem zou ik zeggen: beetje dimmen"

Uiteindelijk kwam de VAR tussen en die maakte van de rode kaart een gele kaart. Terecht of niet? Serge Gumienny had er zijn mening over in Het Belang van Limburg.

Waarom kwam de VAR tussen voor rode kaart Erabi?

"De fase met het hoog geheven been van Erabi vind ik een twijfelgeval. Het zat toch op het randje. Laat het ons houden op oranje. We spelen tenslotte voetbal, geen karate. Zo ga je niet naar een bal. Gelukkig raakte hij niet het hoofd van zijn tegenstander, maar wel de arm."

"Ik vraag me wel af waarom de VAR het nodig vond om hier tussen te komen. Een rode kaart was in mijn ogen geen clear and obvious error van de scheidsrechter. Als het om een randgeval gaat, moet de VAR dan wel tussenkomen?”