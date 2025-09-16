17-jarige Rode Duivel wordt gevolgd door verschillende grootmachten: toeslaan in januari?

Nu de transfermarkt in Europa is afgelopen, blijft Jorthy Mokio de aandacht trekken van verschillende topclubs op het continent, met het oog op de komende transferperiodes.

Na zijn debuut in het eerste elftal van Ajax Amsterdam vorig seizoen, waarbij hij met name een prachtig doelpunt maakte tegen Union in de Europa League, is Jorthy Mokio nu al op zoek om dit seizoen in Nederland te bevestigen.

De 17-jarige Belgische middenvelder heeft deelgenomen aan vier van de eerste vijf Eredivisie-wedstrijden sinds de hervatting, maar slechts één keer als basisspeler. Hij is drie keer ingevallen en zat één keer op de bank.

Jorthy Mokio nog steeds nauwlettend gevolgd door Europese topclubs

Hoewel de zomerse transferperiode uiteraard voorbij is in alle Europese competities, worden zijn prestaties nog steeds nauwlettend gevolgd door verschillende Europese clubs, met het oog op de volgende transferperiodes.

Volgens het Engelse medium CaughtOffside bezoeken talrijke scouts elke week Nederland om vanuit het stadion de prestaties van Jorthy Mokio te volgen.

De twee Spaanse giganten, FC Barcelona en Real Madrid, komen ter sprake, evenals Chelsea en de twee clubs uit Manchester, City en United. Jorthy Mokio zal zich bij Ajax moeten bewijzen als een onmisbare speler als hij een echte kans wil krijgen bij een van deze Europese topclubs, maar niemand heeft zijn talent over het hoofd gezien en geen enkele club wil de kans missen om hem aan te trekken, als die kans zich voordoet.