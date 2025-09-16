Analist spaart Antwerp-aanwinst niet: "De verdedigers lachten er mee"

Na zeven speeldagen prijken Westerlo én KV Mechelen boven Antwerp in de stand. Analist Patrick Goots zag hoe dat tot frustratie leidde bij de fans en zelfs bij coach Stef Wils.

Alles staat in de stand nog dicht bij elkaar. “De voorlaatste, OHL, heeft maar twee punten minder dan de zesde. Je kan dus even goed onderaan belanden. Union is bijzonder sterk gestart, maar Dender lijkt het kneusje van de klas. Het tweede jaar in eerste klasse is vaak lastig, en dat zien we nu opnieuw", zegt hij in GvA.

Bij Westerlo ziet de analist tekenen van beterschap. “Met een 6 op 6 tegen Antwerp en STVV, en nog een match tegoed, staan ze weer tussen de mensen. Drie keer scoren op Stayen, waar STVV defensief zo sterk stond, is straf. Ferri speelde een goeie match: geen spits die vijftien keer scoort, maar wel iemand waar elke tegenstander het lastig mee heeft.”

Urinboev een flankspeler met diepgang?

De contrasten met Antwerp konden moeilijk groter zijn. “Op Westerlo was het niet goed, tegen Gent zelfs nog een beetje slechter. Na de 1-0 viel het spel volledig stil. Er zat geen verticaliteit in en Babadi werd nauwelijks aangespeeld. Buiten een kopbal van Somers in blessuretijd kwam Roef niet in de problemen.”

Ook tactisch was er werk aan de winkel, vindt Goots. “Het was slim van Leko om er na de rode kaart van Kotto een verdediger bij te zetten. Antwerp had daar geen antwoord op. Er kwamen geen vloeiende aanvallen meer en de Gentse defensie hield makkelijk stand.”

Tot slot spaarde de analist ook enkele namen niet. “Misschien had Wils sneller moeten ingrijpen. Tsunashima liep verloren en Urinboev bracht niet wat je van een flankspeler mag verwachten. Hij kapte telkens terug en dropte wat balletjes in de zestien. De drie verdedigers van Gent stonden erbij en lachten er bijna mee.”