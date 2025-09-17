Heeft Zulte Waregem eindelijk de formule gevonden?

Zulte Waregem heeft - eindelijk - zijn eerste thuiszege van het seizoen beet. Met 7 op 21 doen ze zo mee in het uitgebreide peloton van de Jupiler Pro League. Stilaan zet Sven Vandenbroeck een structuur op poten bij zijn ploeg.

Zulte Waregem heeft het tot op heden moeilijk gehad om het spel te maken. Tegen ploegen als Club Brugge of op Anderlecht - waar wel werd gewonnen - moet dat ook niet per se.

Maar thuis tegen STVV kwamen ze tot heel weinig kansen en ook op de eerste speeldag tegen KV Mechelen zagen we heel weinig van Essevee.

Zulte Waregem schittert met vier achteraan tegen OH Leuven

Een beetje pijnlijk, ook voor de supporters. Maar tegen OH Leuven kwam Sven Vandenbroeck met een ander systeem met vier achteraan en voorin een sterke beer in de vorm van Ementa.

En het rendeerde. Zeker na de 1-0 speelde Zulte Waregem een sterk halfuur en kwam het zelf eens tot volwaardige kansen. Daaruit scoorden ze ook de 2-0, waardoor ze uiteindelijk de overwinning binnensleepten.

Standvastigheid belangrijk voor Essevee?

Dat het met vijf achteraan in de tweede helft opnieuw wat meer bibberen was, kan een extra reden zijn om 'gewoon' met vier te blijven spelen. En een beetje duidelijkheid kan ook geen kwaad voor de selectie.

"Met een atypische tactiek en op mentaliteit hebben we gewonnen. Dit is iets om op verder te bouwen. We hebben veel opties en op een gegeven moment te veel opties. Als je wint, dan gaat die standvastigheid misschien wel blijven naar de komende weken", aldus de coach.