Hayk Milkon voorafgaand aan partij tegen KAA Gent: "Dan hebben we het zeker niet slecht gedaan"

Na de nipte nederlaag tegen landskampioen Union staat Hayk Milkon met Dender voor een uitwedstrijd bij KAA Gent. Toch is de hoofdtrainer van de rode lantaarn vol vertrouwen: "Ik ben enorm tevreden over wat ik zie op training."

Lange tijd leek het er op dat Dender in de debuutwedstrijd van nieuwe coach Hayk Milkon meteen ging verrassen. Maar in het slot wist Union dan toch het enige doelpunt van de partij te scoren en zo de drie punten te behalen.

Toch was er zeker reden tot positiviteit na die wedstrijd, vooral op basis van het defensieve werk bij Dender. Op vrijdagavond trekt de rode lantaarn naar KAA Gent in wat de tweede opdracht in het Milkon-tijdperk wordt.



Voorafgaand aan de clash met de Buffalo's toont de 32-jarige coach van Dender alvast vertrouwen in zijn jongens. "Ik ben enorm tevreden over wat ik zie op training", vertelt hij bij Het Laatste Nieuws.

Milkon keerde ook nog eens terug op de prestatie van afgelopen weekend tegen Union: "Als je Union aan het werk zag in Eindhoven (1-3 winst, nvdr), dan heeft Dender het zeker niet slecht gedaan tegen de Brusselaars.”

Hoe dan ook moet Dender dringend punten gaan pakken als het de voeling met de andere teams niet wil verliezen. Oud-Heverlee Leuven staat voorlaatste in het klassement en heeft al vijf punten meer dan Dender. Toch is er nog geen reden tot paniek bij Milkon: "Alle ingrediënten zijn aanwezig om er iets moois van te maken."