🎥 Een pareltje van Bilal El Khannouss en hij opent zijn rekening voor VFB Stuttgart
Foto: © photonews

Bilal El Khannouss maakte deze zomer de overstap van Leicester City naar VFB Stuttgart in de Duitse Bundesliga. Hij opende op vrijdagavond met een pareltje zijn rekening voor zijn nieuwe club.

VFB Stuttgart huurde deze zomer voormalig Genkenaar Bilal El Khannouss van het Engelse Leicester City dat degradeerde uit de Premier League. Een unieke kans om zich blijven in de kijker te spelen voor andere clubs, maar ook voor de Marokkaanse nationale ploeg. 

Zijn visitekaartje heeft hij vrijdagavond alvast afgegeven bij VFB Stuttgart. Dit in de thuiswedstrijd tegen het St. Pauli van oude bekende Alexander Blessin. Een paar jaar geleden stond ze tijdens de Jupiler Pro League Awards nog te glunderen naast elkaar, maar nu zal alleen een lach op het gezicht van El Khannouss hebben gestaan. 

El Khannouss kreeg de bal aangespeeld in de grote rechthoek en met een fluwelen baltoets schilderde hij de bal tegen de netten. Een pareltje dat ervoor zorgde dat VFB Stuttgart op 2-0 kwam te staan en El Khannouss zijn eerste doelpunt maakte voor zijn nieuwe club. 

