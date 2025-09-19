Dankzij geweldige Europese week: Belgische clubs mogen dromen van twee rechtstreekse tickets voor de Champions League

Na een succesvolle week in de Champions League knabbelen de Belgische clubs wat aan hun achterstand op Nederland en Portugal in de race om twee rechtstreekse tickets voor de Champions League.

De geweldige prestaties van zowel Union als Club Brugge in de Champions League hebben voor euforie gezorgd bij al wie het Belgische voetbal een warm hart toedraagt. En niet alleen omwille van de resultaten op zich.

Ook voor de Belgische coëfficiënt zijn die zeges uitstekend nieuws. Door de twee Belgische zeges krijgen we 0,8 punten erbij in het klassement. Dat klassement is belangrijk om de verdeling van de Europese tickets te bepalen.

Voorlopig staan we daarin achtste. Die plek geeft recht op één team dat zich rechtstreeks kwalificeert en één team dat instroomt vanaf de derde voorronde. Moesten de Belgische teams zich tot op plaats zes kunnen werken, krijgen we twee rechtstreekse deelnemers aan het kampioenenbal.

Geen deelnemer in Conference League

Door de nederlagen van Ajax, PSV en Benfica komt België een beetje dichter bij de landen net boven ons. Het verschil met Portugal bedraagt nog iets meer dan twee volledige punten. Hen dit seizoen inhalen zal quasi onmogelijk zijn, zeker gezien het feit dat Nederland en Portugal ook deelnemers hebben in de Europa en Conference League. Daar worden meestal heel wat punten behaald. Door de vroege uitschakeling van Charleroi en Anderlecht heeft ons land geen vertegenwoordiger in de derde Europese competitie. Racing Genk speelt wel nog in de Europa League.

Maar de coëfficiënt wordt steeds berekend op basis van de voorbije vijf seizoenen. Voor Nederland en Portugal valt volgend seizoen een boerenjaar weg. Op de virtuele ranglijst van volgend seizoen staat België daardoor voorlopig op de zesde plaats. Het beloven nog spannende maanden te worden in de strijd om een tweede rechtstreeks Champions League-ticket.

