"Hij mag hoger mikken": Besnik Hasi hoopt plooien glad te strijken met Anderlecht-middenvelder

Op zijn persconferentie voorafgaand aan de partij tegen Antwerp wierp Anderlecht-coach Besnik Hasi onder meer zijn blik op de situatie rond Mario Stroeykens. Hij hoopt dat de middenvelder de knop kan omdraaien nu hij niet is vertrokken deze zomer.

Heel wat spelers van Anderlecht stonden deze zomer op vertrekken. Maar veel van hen zijn uiteindelijk in het Lotto Park gebleven. Zo onder meer Mario Stroeykens, wiens contract volgende zomer afloopt.

In het slot van de mercato was er interesse in Stroeykens van het Portugese Braga. In de persconferentie voor de partij tegen Antwerp, gaf Besnik Hasi zijn kijk op de situatie van de middenvelder.



"Ik ben blij dat hij niet naar Portugal vertrokken is. Met alle respect voor Braga, maar Mario mag hoger mikken. Het zou het beste zijn moest hij zich bij ons verder kunnen ontwikkelen", aldus Hasi in Het Nieuwsblad, die hoopt dat de middenvelder zijn contract alsnog zal verlengen.

Hasi vreest gelijkaardig scenario als met Aruna Dindane

Hasi waarschuwde Stroeykens ook: "Ik heb hem gewaarschuwd voor een situatie die ik vroeger met Aruna Dindane meegemaakt heb. Ook hij miste door bepaalde omstandigheden een transfer en slaagde er niet in om de knop om te draaien. Resultaat: alleen maar verliezers, zowel de club als de speler zelf."

Kan Stroeykens de knop omdraaien en zich de komende maanden volledig focussen op Anderlecht, heeft Paars-Wit er offensief een extra wapen bij. De polyvalente Stroeykens zou voor extra concurrentie kunnen zorgen voor de jongens voorin, die nu quasi allemaal zeker lijken van hun plaats.