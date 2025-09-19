Stef Wils komt met slecht nieuws voor Antwerp: Aanvaller zal lange tijd aan de kant staan

In de aanloop naar de wedstrijd in en tegen Anderlecht heeft Antwerp-coach Stef Wils aangegeven dat aanvaller Gyrano Kerk een tijdje buiten strijd zal zijn. Kerk viel vorige week uit in de partij tegen KAA Gent.

Niet alleen de nederlaag tegen tien spelers van KAA Gent was een enorme teleurstelling voor Antwerp. Ook het uitvallen van Gyrano Kerk zorgde voor een negatief humeur na de wedstrijd.

Een week later ziet het er niet meteen goed uit voor Kerk. Dat gaf coach Stef Wils aan tijdens zijn persconferentie één dag voor de clash met Anderlecht. "Bijna iedereen is fit, maar bij de langdurig geblesseerden moeten we nu helaas ook Gyrano toevoegen. Vorige week viel hij in de slotfase uit met een blessure aan het bovenbeen en hij zal een tijdje langs de kant staan. Langer dan enkele weken", wordt Wils geciteerd door Het Nieuwsblad.



Het uitvallen van Kerk is een stevige aderlating voor Antwerp, dat niet de breedste kern heeft van de Jupiler Pro League. "Het is een streep door de rekening, want wij hebben geen kern van dertig man. Al moeten we er ook niet te veel op focussen. Het is weer een kans voor anderen", gaat Wils verder.

Kans voor Al-Sahafi of Adekami?

Die anderen zijn vermoedelijk Marwan Al-Sahafi of Farouck Adekami. Die laatste zat vorige week niet in de selectie omdat hij te laat was teruggekeerd na zijn internationale verplichtingen met Ivoorkust.

Van een sanctie wil Wils wel niet spreken: “Het was geen kwestie van hem een lesje leren, maar ik had Farouck inderdaad uit de wedstrijdkern gelaten omdat hij geen normale voorbereiding kende. Nu heeft hij alles getraind en is hij opnieuw selecteerbaar. Ik hoop ook bij hem op een reactie.”

Of Antwerp uiteindelijk voor Al-Sahafi of Adekami kiest, is nog even afwachten. Hoe dan ook zijn de schoenen van Kerk grote exemplaren om te vullen. Of hen dat lukt, weten we zaterdagavond rond 22u45.