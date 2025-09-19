Stef Wils slaat mea culpa: "Ook voor mij is dit een leerproces"

Antwerp hoopt zaterdag weer de smaak van de overwinning te proeven. Na twee nederlagen op rij trekt het naar het Lotto Park om Anderlecht partij te geven. Op vrijdag sprak Antwerp-trainer Stef Wils met de aanwezige pers.

Na een nul op zes is Antwerp wat weggeschoven in het klassement. De Antwerpenaren staan op een achtste plaats en kunnen mits een zege in het Lotto Park over Anderlecht springen.

Voorafgaand aan dat duel sprak Stef Wils, de coach van Antwerp, met de aanwezige pers. Opvallend: Daarin begon hij met een terugblik op de persconferentie die hij vorige week gaf na de 1-2 thuisnederlaag tegen KAA Gent, één waarin hij de vragen teleurgesteld afwimpelde.



"Ik wil even meegeven dat ik weet dat het niet mijn beste persconferentie was. Ik ben me daar heel bewust van. Voor mij is dit ook een soort van leerproces. Ik was ontgoocheld, ja. Zeker. Maar dat neemt niet weg dat ik zo’n persmoment op een andere manier moet instappen, en dat ik op een andere manier moet reageren", wordt Wils geciteerd door Het Nieuwsblad.

Wils wil met Antwerp gaan winnen op Anderlecht. Dat is alweer meer dan zes jaar geleden dat The Great Old daarin slaagde: "Ik ben overtuigd dat de jongens klaar zijn voor deze nieuwe match. Al is het op Anderlecht natuurlijk nooit makkelijk. Het heeft gewoon een heel goeie ploeg."

Hoe dan ook zal Antwerp van goede huize moeten komen om de Brusselaars over de knie te leggen. Anderlecht heeft zelf ook iets recht te zetten na een één op zes in de competitie. Het wordt ongetwijfeld een duel op het scherpst van de snee.