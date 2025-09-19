Zien we Jelle Vossen nog op het veld bij Zulte Waregem? "Dat hadden we beter moeten kaderen"

Op zaterdag trekt Zulte Waregem naar Charleroi. De promovendus wist vorige week vertrouwen te tanken met een eerste thuiszege van het seizoen. Oud-Heverlee Leuven werd verslagen met 2-0.

Zulte Waregem gaat op zoek naar zes op zes. Na de thuiszege tegen Oud-Heverlee Leuven willen de jongens van Sven Vandenbroeck nu ook Sporting Charleroi over de knie leggen.

In zijn voorbeschouwing op die wedstrijd kreeg Vandenbroeck ook enkele vragen over Jelle Vossen. Die heeft sinds 16 augustus geen enkele minuut meer op het veld gestaan voor de promovendus, terwijl hij vorig seizoen nog topschutter werd in de Challenger Pro League.

"Jelle gaat er best oké mee om. Twee weken geleden hebben we een goed gesprek gehad. Als club hadden we voor het seizoen misschien beter moeten kaderen wat zijn rol ging worden", wordt Vandenbroeck geciteerd door Het Laatste Nieuws.

Keuze voor ander profiel

Voor iemand met de staat van dienst die Vossen heeft, is de rol die hij nu krijgt geen pretje. Dat weet ook Vandenbroeck: "Ik kan best goed inschatten dat iemand met de status van Jelle het moeilijk heeft. Maar ik vind dat hij het besef mag hebben dat het op dit moment logischer is om in ons systeem voor een ander profiel te kiezen."

Toch sluit de coach van Zulte Waregem niet uit dat hij nog beroep zal doen op Vossen: "Als we achterstaan, kan Jelle zeker nog nuttig zijn. Ook een basisplaats is niet uitgesloten in bepaalde wedstrijden, maar voorlopig zie ik geen redenen om te wisselen"