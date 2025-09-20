Antwerp-trainer Stef Wils komt nog eens terug op uiterst opmerkelijke persconferentie en de kritiek die volgde

Stef Wils en persconferenties: het wordt iets om in het oog te houden. Bij Antwerp weten ze ook wel dat die van vorig weekend vrij opmerkelijk was.

Na de thuiswedstrijd tegen KAA Gent verscheen Stef Wils erg teleurgesteld op de persconferentie. Logisch: zijn team had verloren, hoewel het lang met een man meer speelde. Het gevolg was dat Wils de lippen stijf op elkaar hield, ondanks logische en niet eens kritische vragen uit de perszaal. Achteraf gaf hij zelf toe dat dit niet zijn beste persconferentie was.

In een krantenartikel in Gazet van Antwerpen drukte CEO Sven Jaecques de hoop uit dat de media dit Wils wel ging vergeven. Voor aanvang van Anderlecht - Antwerp voelden ze zich bij DAZN alvast geroepen om in naam van de hele journalistiek de coach te vergeven. "Of het deugd doet? Ik weet van mezelf dat ik afgelopen zondag niet de beste persconferentie heb gegeven", bevestigde Wils nog eens.



Lees ook... Marco Kana heeft een verklaring voor slaapverwekkende vertoning in Anderlecht-Antwerp

Stef Wils wil er lessen uit trekken

Hij zei het wel met de glimlach op zijn gezicht: mooi dat hij toch eens wat emotie toont. Dat zal zijn reputatie zeker geen kwaad doen. "Uiteindelijk maakt iedereen fouten en het belangrijkste is dat ik er lessen uit trek voor de toekomst." We kijken dus met veel plezier uit naar wat spraakzamere persconferenties, ongeacht het resultaat.

Sven Jaecques in GVA: “Ik hoop dat de journalisten de mindere persconferentie van Stef Wils vergeven.”



Bij deze, vergeten en vergeven! 😉🤝 #ANDANT pic.twitter.com/LjGgHBqoEm — DAZN België (@DAZN_BENL) September 20, 2025

Het kan ook wel op een positieve manier bekeken worden. De teleurstelling van Wils vorig weekend betekent ook dat hij enorm met zijn ploeg meeleeft. "Ja, maar het gaat ook over het ontwikkelen van uzelf. Je moet ook streng zijn voor jezelf. Achteraf weet ik het wel als het beter kan of moet. Dat was afgelopen zondag het geval", aldus Wils.

Benieuwd naar persconferentie in Anderlecht

We zijn heel benieuwd hoe het zodadelijk in het Lotto Park zal gaan. Antwerp speelt vanavond immers in en tegen Anderlecht. Wils zette een organisatie neer waarmee hij hoopte om een resultaat weg te kapen. Het wordt uitkijken of hij daar veel weet over te zeggen.