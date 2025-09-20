Mandel United stelt wedstrijd uit: bestuurder Mario David (met verleden bij Cercle, Deinze en Dender) plots overleden

Mandel United is in rouw. De West-Vlaamse Amateurclub uit de Tweede Amateurklasse zal dit weekend niet in actie komen na het plotse overlijden van een bestuurslid. Heel wat reeksgenoten en supporters betuigen hun medeleven.

De 55-jarige Mario David is afgelopen nacht overleden. Toen men hem deze morgen wilde wakker maken, bleek dat volgens Het Nieuwsblad niet meer mogelijk.

"Met grote verslagenheid en ongeloof hebben wij het overlijden vernomen van onze bestuurder en bezieler Mario David. Mario was een man met een groot hart voor onze club. De club was zijn leven."

"Zijn inzet, zijn bezieling en zijn warme persoonlijkheid zullen we blijvend herinneren binnen de Mandel United-familie. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en naasten", klinkt het bij de club.

Mario David had als doelman ervaring opgedaan bij onder meer Cercle Brugge en speelde later nog voor clubs zoals VW Hamme, Deinze en Dender.

Veel reacties op sociale media na overlijden Mario David

Bij Torhout was hij ook nog even doelman en werd hij er ook even trainer, de voorbije jaren was hij lid van de Raad van Bestuur bij Mandel United in de Tweede Amateurklasse. De match tegen Torhout die voor zaterdag voorzien was, is meteen uitgesteld naar een latere datum. Veel sterkte aan alle vrienden en familie van Mario David.