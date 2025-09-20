Marc Overmars windt er geen doekjes om na mercato Antwerp: "In bedrijfswereld krijg je dan 10 op 10"

Het werd een pittige transferzomer - alweer - voor Royal Antwerp FC. Met Senne Lammens en Mahamadou Doumbia werden alweer twee absolute sterkhouders verkocht. Maar wel voor de nodige miljoenen en dus zijn ze bij Antwerp duidelijk over de afgelopen mercato.

De tijd van grote investeringen doen lijkt voorbij bij Royal Antwerp FC. De voorbije jaren moest er vooral geld in de lade komen om zo opnieuw te kunnen bouwen naar de toekomst toe.

Wat bracht de transferzomer voor Royal Antwerp FC?

En dus is de afgelopen zomer een heel goede geweest op de transfermarkt. Dat vindt toch alvast Marc Overmars, die Lammens voor 22 miljoen euro verkocht aan Manchester United en ook voor Doumbia 19 miljoen euro wist te vangen.



En dus moet er krediet komen voor de transfermercato van Antwerp volgens Overmars: "Als je nul euro hebt om te besteden in de afgelopen twee seizoenen en vanuit dat gegeven haal je 45 miljoen euro op, dan krijg je een 10 in de bedrijfswereld.

Antwerp haalde heel veel geld binnen

"Value for money, heet dat. We haalden Senne voor nul euro en Doumbia voor vier ton. Dat is wat anders dan 18 miljoen investeren en hopen dat daar wat uitkomt. Wij zijn creatief geweest", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Ook volgens Sven Jaecques mag er wel wat meer krediet zijn voor de zomer van Antwerp, al kunnen de rapportpunten nog wat wijzigen. Voor hem is het halen van de top-6 en de Champions' Play-offs een reden om van de huidige 8,5 een 10 te maken.