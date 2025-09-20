Marco Kana heeft een verklaring voor slaapverwekkende vertoning in Anderlecht-Antwerp

Wat moet je als speler van Anderlecht komen zeggen na zo'n match? Marco Kana kreeg de ondankbare taak om een uitleg te geven aan één van de meest slaapverwekkende vertoningen die we dit seizoen al gezien hebben.

Antwerp wou niet, Anderlecht kon niet. Dat is zowat de samenvatting van de wedstrijd. The Great Old zette in op hun defensieve organisatie en daar vond een onmondig Anderlecht nauwelijks openingen in. "Kijk, we zijn aan het groeien als team", aldus Kana. "Vandaag gaven we amper iets weg."

Dat Antwerp nauwelijks probeerde, zal daar natuurlijk ook wel iets mee te maken hebben. "We moeten beter doen in het laatste derde van het veld. Een goal had heel de match kunnen veranderen. Die kans voor Vazquez? Ja, die halve kansen, daar moeten we beter mee doen. Maar ook... we moeten als ploeg beter doen."



Inderdaad, van Stroeykens, Huerta en Angulo mag ook verwacht worden dat ze meer creëren. "Het begint bij ons, de verdediging, en zelfs bij Coosemans. We moeten stappen zetten als we dit soort matchen willen winnen."

Marco Kana, de comeback van het jaar

Intussen zijn er met Mihajlo Ilic en Yasin Özcan twee nieuwe verdedigers bijgekomen, maar Kana blijft wel staan. En hij doet het daar allesbehalve slecht. "Ik ben zo blij en ik heb zoveel honger om te spelen. Ik ga nog niet zeggen dat ik er helemaal aan gewend ben, maar het komt wel."

Kana - die bij Anderlecht helemaal afgeschreven leek - blijkt wel de comeback van het jaar te verwezenlijken. "Het is pas september hé", lachte hij. "Maar als ik zie vanwaar ik kom en waar ik nu sta, dan ben ik gewoon heel tevreden. Ik wil zoveel mogelijk matchen voor deze club spelen."