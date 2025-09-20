Silvio Proto over zijn rol bij RSC Anderlecht: "Dan zijn we gelanceerd"

Silvio Proto heeft gesproken. Hij is de verantwoordelijke voor het trainen van de keepers bij Anderlecht. De voormalige doelman hoopt vooral dat hij een keeper van Neerpede kan laten doorgroeien tot nummer één in het doel van het eerste elftal.

"Ik ontmoette Tim Borguet op zijn verzoek, afgelopen mei, en hij stelde me de nieuwe structuur van RSC Anderlecht voor, evenals de doelstellingen en projecten. Hij bood me aan om de keeperstrainer van het eerste team te worden", opende Silvio Proto bij Sudinfo.

"Maar ik antwoordde hem dat ik me goed voelde als coördinator van de keepers bij La Louvière en dat ik mezelf in die rol zag gedijen voor de rest van mijn carrière. Ik dacht dat het daarbij zou blijven, maar hij antwoordde direct dat het goed uitkwam omdat Anderlecht ook op zoek was naar een coördinator voor hun keepers. Toen kon ik niet weigeren. We kwamen snel tot een akkoord."



Lees ook... Antwoord aan de fans: Renard & co laten zich uit over situatie rond Mats Rits

Terugkeren naar Anderlecht, daar droomde Silvio Proto van: "Ja, ik geef het toe. Het was trouwens een zeer aangename verrassing dat Tim naar me toe kwam terwijl hij wist dat ik bij RAAL was. Maar hij wilde me echt en Sporting is, sinds mijn vertrek bijna tien jaar geleden, altijd in mijn gedachten gebleven."

Een keeper van Neerpede als nummer één?

Silvio Proto sprak ook over de mogelijkheid om een ​​keeper uit de opleiding tot nummer één te zien groeien: "Het zal tijd kosten, want dat gebeurt niet op 1-2-3. Neerpede heeft altijd goede keepers gehad, maar ze vertrokken naar Brugge en vooral naar Genk ..."

"Genk heeft een geschiedenis en heeft altijd zijn jonge keepers laten spelen. En niet alleen Courtois! Dat beïnvloedt uiteraard de keuze van ouders. Ik wil ook die geschiedenis creëren bij Anderlecht. En wanneer een van onze keepers zijn plek heeft veroverd in het eerste team, dan zijn we gelanceerd. Ik zal geen namen noemen, maar we hebben al enkele grote talenten", concludeert hij.