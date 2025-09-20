Stevige domper voor Anderlecht: Thorgan Hazard moet plots verstek geven voor de clash tegen Antwerp

Eerder vanavond is Anderlecht - Antwerp begonnen. In principe moest Thorgan Hazard bij de aftrap ook tussen de lijnen staan.

Dat is echter niet gebeurd. Nochtans had RSC Anderlecht zijn rugnummer 11 wel aangekondigd als één van de spelers die aan de aftrap zouden verschijnen. De avond van Hazard heeft daarna een heel andere wending genomen. Tijdens de opwarming werd hij al gespot met een ernstige en zorgelijke gelaatsuitdrukking. Dat wil natuurlijk nog niets zeggen.

Volgens onze man ter plekke heeft Hazard na afloop van de opwarming de ploegdokter laten weten dat hij last had. Bij Anderlecht hebben ze in extremis nog moeten handelen: er zat voor Besnik Hasi niets anders op dan nog een wijziging door te voeren in zijn elftal. Thorgan Hazard verdween dus uit de basiself, Mario Stroeykens kwam erin.



Stroeykens moest in allerijl opwarmen

Voor Stroeykens was het uiteraard ook een grote verrassing dat hij reeds van bij de aftrap moest opdraven. Hij moest in allerijl nog gaan opwarmen, om zo toch niet volledig koud aan de wedstrijd te moeten beginnen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er precies met Hazard aan de hand is. In elk geval heeft hij geblesseerd afgehaakt.

ℹ️ Update. Stroeykens remplace Hazard dans le XI de base. — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 20, 2025

Het is wel zonde voor Anderlecht, dat zeker in zo'n mooie affiche uiteraard op zijn beste spelers een beroep wou doen. Aangezien het ernstig genoeg is om Hazard uit de ploeg te halen, zal het waarschijnlijk toch niet om een hele lichte blessure gegaan zijn. Het besluit is genomen om vanavond met Hazard geen risico te nemen.

Ernst van blessure Hazard onduidelijk

Blessuregevoeligheid is Thorgan Hazard niet vreemd: er zijn genoeg voorbeelden in zijn omgeving die hier tijdens hun carrière mee te maken kregen. Onderzoek zal nog verder uitsluitsel moeten brengen over de aard van deze blessure.