"Anderlecht wordt een andere match, elke training nodig": KAA Gent kijkt omhoog

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
"Anderlecht wordt een andere match, elke training nodig": KAA Gent kijkt omhoog
Foto: © photonews

KAA Gent won met 3-0 van FCV Dender EH en heeft zo zijn eerste 6 op 6 van de competitie beet. Dinsdag wacht alweer de volgende wedstrijd, op bezoek bij RSC Anderlecht. Elke dag kan gebruikt worden om verder te trainen, zoveel is duidelijk.

KAA Gent heeft een 6 op 6 te strikken, maar het wil nog doorgaan op dat elan. Aan ambitie is er alvast geen gebrek. Winst in de inhaalwedstrijd tegen RSC Anderlecht zou een nieuwe stap kunnen betekenen.

Davy Roef kan naar boven kijken met KAA Gent

De Buffalo's zouden dan over Anderlecht kunnen springen en ook onder meer Charleroi kunnen voorbijsteken op weg naar een hoger klassement. “De trein is vertrokken", gaf ook Davy Roef toe.

Al wilde hij meteen ook sussen op de webstek van KAA Gent: "Maar de trein is nog niet op volle snelheid, want we hebben nog maar twee maal op rij gewonnen. Het is wel een begin.”

Goed werk geleverd bij Gent, Anderlecht wordt andere wedstrijd

"Er is goed werk geleverd. Er is een groot verschil met twee maanden terug. Ook op het wedstrijdblad zie je het verschil", is de doelman duidelijk. "Ik ben blij dat we kunnen stijgen in het klassement. Dinsdag tegen Anderlecht wordt een andere wedstrijd."

Coach Ivan Leko van zijn kant is blij met elke trainingsdag dat zijn team krijgt: "We dachten nog niet aan Anderlecht. We zijn een team met veel nieuwe spelers, dus we moeten elke minuut van elke training aanwenden."

Volg Anderlecht - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (23/09).

