Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring

Antwerp pakte zijn eerste clean sheet van het seizoen in het Lotto Park, maar de vreugde werd enigszins getemperd door de problemen in de verdediging. Voor de vijfde keer op rij moest Yuto Tsunashima vroegtijdig van het veld, een hardnekkig krampenprobleem dat nog steeds niet verklaard is.

De 25-jarige Japanner startte vijf competitiewedstrijden, maar telkens werd hij halverwege of eerder gewisseld. Tegen Anderlecht gebeurde dat opnieuw rond het uur, na al eerder tegen AA Gent, Union en andere ploegen hetzelfde scenario te hebben gekend. Het probleem lijkt niet fysiek: Tsunashima kan de zwaarste trainingen aan, maar op wedstrijddagen slaat het toch toe.

Coach Stef Wils erkent de frustratie die dit met zich meebrengt. “Het moment dat de krampen opkomen, zie je dat Yuto teleurgesteld is. Als coach is het ook lastig: je weet dat de kans groot is dat je rond het uur je centrale verdediger moet wisselen. Dat beperkt je soms", gaf hij toe.



Antwerp keerde Tsunashima binnenste buiten

Het medische en technische team onderzoekt alles: bloedwaarden zijn normaal, voeding wordt nauwlettend gevolgd en er wordt gezocht naar een mogelijke oorzaak. “We hebben hem binnenstebuiten gekeerd om te achterhalen wat er speelt. Het blijft zoeken naar een naald in een hooiberg", aldus Wils.

Ondanks de wissel van Tsunashima hield Antwerp stand. Kiki Kouyaté en Andreas Verstraeten stapten in en hielpen de ploeg aan de eerste nul van het seizoen. Terwijl Kouyaté een robuuste, no-nonsense stijl hanteert, zorgt Verstraeten voor rustige opbouw, maar beiden waren cruciaal voor de defensieve stabiliteit.

De vraag blijft hoe lang Antwerp kan blijven bouwen op Tsunashima als eerste centrale verdediger. Het lijkt onvermijdelijk dat Wils op een gegeven moment een andere optie zal moeten opstellen.