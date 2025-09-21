Stef Wils ziet probleem in Antwerp-defensie: "Het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg"

Antwerp speelde zaterdagavond 0-0 gelijk tegen Anderlecht. De neutrale toeschouwer zal na die wedstrijd gezien te hebben niet overlopen van enthousiasme, maar bij de bezoekers waren ze wel tevreden met het resultaat.

Veel strijd, maar te weinig kwaliteit. Het spelniveau van Anderlecht - Antwerp kon nooit echt bekoren. Anderlecht probeerde wel, Antwerp liet begaan en kwam er (vooral in de eerste helft) af en toe scherp uit op de tegenaanval.

Met een punt zijn ze bij de bezoekers zeker niet ontevreden. Dat vond ook trainer Stef Wils. "Ik ben blij met het puntje dat we hebben behaald, zeker na vorige week. De organisatie stond goed", klinkt het bij Gazet van Antwerpen.



Zorgen om Tsunashima

Wat hem wel zorgen baart is de fysieke paraatheid van verdediger Tsunashima. Die moest tegen Anderlecht na een uur naar de kant met krampen. En dat al voor de derde keer sinds zijn komst op de Bosuil.

"Het is geen fysiek probleem, want tijdens de week kan hij de zwaarste trainingen aan. Het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg. Jammer, net als het feit dat Bozhinov aan de rust eraf moest met last aan de hamstrings", legt Wils uit.

Met het puntje dat werd gesprokkeld schiet Antwerp in het klassement wel niet zo gek veel op. Het staat op plaats 10 in het klassement met 10 op 24, even veel als promovendi La Louvière en Zulte Waregem.