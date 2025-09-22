Enige verlies kwam er na veruit beste prestatie: onze verklaring voor het ronduit vreemde seizoen van Malinwa

Het seizoen van Malinwa lijkt wel een enigma: zo vreemd is het. Slechts één verliespartij werd tot dusver geleden. In die bewuste wedstrijd bracht KV Mechelen beter voetbal dan in al zijn andere wedstrijden.

Wie de eerste maanden van het seizoen van KVM ontleedt, wordt met enkele aparte tegenstellingen geconfronteerd. Het eerste waar we naar kijken, is de rangschikking. Een voorlopige vierde plaats met dertien punten is ronduit knap. Gezien het vele inkomende en uitgaande transferverkeer zou het niet onlogisch zijn als dit een overgangsseizoen was. Dat maakt de seizoensstart resultaatgewijs nog indrukwekkender.

KVM raakte aan dat puntenaantal omdat het in acht speeldagen één keer verloor. Veertien JPL-ploegen verloren al minstens twee keer. Enkel Union (ongeslagen) doet op dit vlak beter dan KV. Een belangrijke reden waarom Mechelen zo moeilijk te kloppen is, is de versterkte verdediging. Halhal staat er quasi elke match, een stilaan aangepaste Diouf begint een prima niveau te halen en verrassing Konaté valt niet door de mand.



Zijn Lauberbach en Raman complementair?

Die ene nederlaag kwam er op de Bosuil, waar Mechelen nochtans fraaie combinaties op de mat legde en een aanzienlijke periode het overwicht had. Dat is een uitzondering op de regel, want speelt KV sprankelend voetbal? Neen. Grotendeels helemaal niet zelfs. Ook dat heeft zijn redenen. Op papier zou een spitsenduo Raman-Lauberbach de schrik kunnen zijn van heel wat tegenstanders, maar dat komt er nog niet uit.

Dat erkent ook Fred Vanderbiest. Bekijk hierboven zijn analyse van de wedstrijd tegen Cercle. Op links is er met Zekri een speler die door zijn leeftijd sowieso ups en downs kent. Servais is nog zoekende naar zijn plek, Koudou kan zijn offensieve kwaliteiten nog meer laten zien en tussen Mrabti en Bafdili is een concurrentiestrijd aan de gang.

Doelsaldo KV Mechelen nipt positief

In geen enkele van die zeven matchen waarin KV een nederlaag vermeed, was het aan de bal echt goed. Toch zijn die cijfers er. Wat statistieken betreft: het kleine verschil in het doelsaldo wijst erop dat KV, net zoals heel wat JPL-teams, spannende matchen tegemoet gaat. Het doelsaldo is wel positief (+2), wat al belangrijk is. Ook al oogt het niet altijd flitsend, veel ploegen krijgen dit KV moeilijk op de knieën.