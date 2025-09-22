Nieuwe stap voor broodnodig nieuw stadion in Brussel

Union wil op korte termijn een nieuw stadion bouwen op de Bempt-site in Vorst. De landskampioen bereidt momenteel een geüpdatet milieu-effectrapport voor, dat deze week bij de bevoegde instanties zal worden ingediend.

Het doel: een omgevingsvergunning verkrijgen om het project definitief te kunnen starten. Sportief beleeft Union hoogdagen, maar ook naast het veld wil de club vooruitgang boeken.

Het huidige Joseph Marien-stadion heeft charme, maar voldoet niet aan de moderne normen voor comfort, veiligheid en faciliteiten. Een nieuw stadion moet die kloof dichten.

Nieuw stadion met 16.000 plaatsen

Sinds de overname door Tony Bloom en Alex Muzio is de bouw van een modern stadion een prioriteit. De Bempt-site werd gekozen als locatie, waar een ecologisch verantwoord stadion van ongeveer 16.000 plaatsen moet verrijzen.

In juni werd al een eerste versie van het milieueffectrapport ingediend bij het Brusselse gewest. Zo’n rapport onderzoekt onder meer de gevolgen voor biodiversiteit, leefbaarheid en mobiliteit. Het eerste dossier was echter nog niet volledig, waardoor een geüpdatete versie binnenkort zal volgen.

De club hoopt dat deze nieuwe versie snel leidt tot een omgevingsvergunning. Het rapport telt meer dan 400 pagina’s en is volgens Union grondig onderbouwd. Een positief advies zou het openbaar onderzoek in gang zetten.