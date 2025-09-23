Reactie Een traject à la Storm? Speler kiest KVM boven Eredivisie en moet wennen aan België: "Zij spelen alleen lang"

Een traject à la Storm? Speler kiest KVM boven Eredivisie en moet wennen aan België: "Zij spelen alleen lang"
Foto: © photonews

Het is opvallend hoeveel gelijkenissen er zijn tussen Nikola Storm en de KVM-speler die zijn opvolger moet worden. In de eerste plaats is het voor Myron van Brederode wel nog wennen aan het Belgische voetbal.

De 22-jarige Nederlander heeft er geen moeite mee om dat aan ons toe te geven. "Het is even wennen. Mechelen is geen Alkmaar. Ja, er is wel een groot verschil tussen Belgisch en Nederlands voetbal. In Nederland probeert zelfs de nummer 18 in de rangschikking het op een voetballende manier." Het afgelopen weekend trok Van Brederode best grote ogen. "Cercle Brugge speelde alleen maar lang."

"Het is in België een heel fysieke competitie", heeft hij al geconcludeerd. "Het is een hele uitdaging voor mij. Ik ben het niet gewend. Ik denk wel dat ik daar nog stappen in moet zetten. Ik kan nog in heel veel dingen stappen zetten en dit is er zeker één van." Ondanks het meer fysieke voetbal en de interesse van Nederlandse clubs is Van Brederode toch in Mechelen beland. 

Van Brederode voelt vertrouwen in Mechelen

"Die clubs pasten minder goed bij mij dan KV Mechelen", legt Van Brederode uit hoe dat komt. "Het waren clubs uit de middenmoot en rechterkolom in de Eredivisie. Die zijn niet zo ambitieus als Mechelen. De sportief directeur was heel erg overtuigd van mijn kwaliteiten. Ze hebben mij gekocht voor vier jaar: daar spreekt ook vertrouwen uit."

Net als Storm vroeger moet hij als pure winger leren om in de pocket te spelen. "In het huidige systeem ben ik één van de nummers tien. Ik heb gewoon de vrijheid om vanuit het middenveld of vanaf de flank te komen. Ik weet niet of ik het liever heb om als winger te spelen, maar het is wat ik gewend ben. Ik heb het heel mijn leven gedaan, vanaf ik een klein jongetje was."

Statistieken verbeteren zoals Storm deed

Van Brederode wil bij KV zijn statistieken verbeteren. Net zoals Storm, wiens naam hem wel bekend is, deed na zijn aankomst in Mechelen. "Het aantal assists en goals dat ik voor ogen heb, hou ik liever voor mezelf, maar daar ben ik wel heel erg mee bezig. Dat is ook een reden waarom ik hier ben. Ze spelen met veel jonge spelers. Die maken best wel grote stappen. Ik denk dat ze mij daar ook heel goed kunnen bij helpen."

