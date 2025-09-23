Filip Joos streng voor Bart Verhaeghe: "Dat je zoiets zegt als voorzitter van Club Brugge: klein"

Afgelopen weekend haalde Bart Verhaeghe nog eens uit naar het systeem met de play-offs én naar onder meer Union SG. Filip Joos was in zijn analyse streng voor de sterke man van Club Brugge over die uitlatingen.

“Er was 13 jaar lang een format waar wij ons niet in konden vinden, maar we ondergingen dat en speelden toch kampioen", aldus Bart Verhaeghe in het interview in Het Nieuwsblad afgelopen weekend. "Nu zijn er slechte verliezers. Je moet de loser niet uithangen", verwees die onder meer naar Francs Borains (en Georges-Louis Bouchez).

De verguisde competitieformule

Filip Joos is niet te spreken over de uitspraken van Bart Verhaeghe. Daarover was hij zeer duidelijk in 90 Minutes. "De zo verguisde competitieformule ... Gaan we nu blijven zeggen zoals Verhaeghe er weer een klets op gaf ... Die dertien jaar waren wel de jaren waarin ze een hoogvlucht namen."

Volgens Joos zijn de play-offs niet de enige reden waarom Club Brugge het nu goed doet in Europa, maar er is volgens hem wel een link - ook al heeft Club Brugge gewoon goed werk geleverd.

Gaan we de play-offs nog missen?

"Maar dat hij uit zijn mond laat komen dat de losers naar de rechtbank zijn getrokken, dan heeft hij het ook over de winnaars ... Dat je Union als de losers gaat bestempelen als voorzitter van Club Brugge ..."

"Dat is klein. Niemand neemt daar blijkbaar aanstoot aan, maar dat is voor mij echt onwaarschijnlijk. In plaats van een front te vormen en elkaars fierheid uit te dragen ..."

